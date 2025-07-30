بغداد: الإطاحة بـ"أخطر شبكات المخدرات" داخل سوريا بالتعاون مع دمشق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية أنها نفذت "عملية نوعية خارج الحدود" بالتنسيق مع الجهات المعنية في سوريا، أسفرت عن الإطاحة بـ"أخطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات".

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها في "فيسبوك"، إن العملية تمت بإشراف مباشر من القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني.

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وأوضحت أن مفرزة مختصة من مديرية مكافحة المخدرات، انطلقت لتنفيذ العملية "مستندة إلى جهد استخباري عميق ومصادر دقيقة داخل شبكات الاتجار بالمخدرات، وبتعاون وثيق مع مديرية مكافحة المخدرات السورية، لتنفيذ واجب أمني مهم في العاصمة دمشق".

وأضافت أن العملية أسفرت عن ضبط أكثر من مليون و350 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاغون، (ما يعادل نحو 215 كيلوغراماً من المواد السامة)، فضلاً عن "الإطاحة بإحدى أخطر الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار الدولي بالمخدرات".

ووصفت الوزارة ذلك العمل بأنه يمثل "إنجازاً"، وقالت إنه "يُعد خطوة بارزة في إطار العمل الدولي المشترك لمواجهة التهديدات العابرة للحدود".