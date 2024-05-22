مسؤول أمريكي: إسرائيل حدثت خططها بشأن عمليتها في رفح‎

قال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، الثلاثاء، إن إسرائيل تأخذ في الحسبان مخاوف واشنطن، بينما تنفذ عمليات عسكرية في مدينة رفح المكتظة باللاجئين، وفق "فرانس برس".

وأضاف المسؤول أن "من الإنصاف القول إنني أعتقد أن الإسرائيليين قاموا بتحديث خططهم. لقد ضمّنوها العديد من المخاوف التي أعربنا عنها، هذا نقاش مستمر ومحادثات مستمرة. لقد كانت بناءة".

وكان المسؤول يشير إلى المحادثات التي أجراها مستشار الأمن القومي الأمريكي جايك سوليفان مع مسؤولين كبار في إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

وأفاد المسؤول بان "المهم هو ما يحدث بالفعل. نحن لا نعطي الضوء الأخضر للعمليات الإسرائيلية. هذا ليس دورنا".

وأعرب الرئيس جو بايدن بشكل علني عن معارضته لشن إسرائيل هجوماً برياً واسعاً في رفح الواقعة أقصى جنوب قطاع غزة التي تكتظ بالنازحين بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس.

وأمرت إسرائيل بعمليات إجلاء جماعية من رفح حيث تعهدت بتدمير حماس ونظام أنفاقها وإنقاذ الرهائن المتبقين.