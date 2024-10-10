إسرائيل تعلن مقتل قياديين كبيرين في حزب الله.. من هما؟ (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي اليوم الخميس، مقتل المسؤول عن إطلاق الصواريخ بميليشيا حزب الله باتجاه شمال اسرائيل، بالإضافة إلى مقتل قائد التشكيل المضاد للدبابات بحزب الله.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بأن "جيش الدفاع قضى في منطقة جنوب لبنان على قائد منطقة حولا في حزب الله أحمد مصطفى علي".

وأضاف أدرعي في منشور على منصة "إكس"، "وفي غارة أخرى قضت قواتنا على قائد منظومة القذائف المضادة للدروع لحزب الله في منطقة ميس الجبل المدعو محمد علي حمدان والذي كان مسؤولًا عن عمليات إطلاق قذائف مضادة للدروع نحو بلدات الشمال".

وفي السياق ذاته أقر الجيش الإسرائيلي بمقتل أحد جنوده خلال العمليات القتالية على الحدود مع لبنان.

ولفت في بيان إلى أن رقيباً من لواء "آلون" قتل خلال اشتباكات مع مقاتلي "حزب الله" في الجنوب اللبناني، ليرتفع عدد الجنود الإسرائيليين الذين قتلوا منذ بداية العملية البرية ضد "حزب الله" إلى 13 جندياً.

وبذلك بلغ العدد الإجمالي للقتلى العسكريين الإسرائيليين خلال الجولة الجديدة من الصراع في الشرق الأوسط الى 731 قتيلاً، وفق وكالة تاس الروسية.

إلى ذلك، شن الطيران الحربي الإسرائيلي، صباح الخميس، غارة جوية على "سحمر"، وهي إحدى البلدات اللبنانية التابعة لقضاء البقاع الغربي.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام، إن "الطيران الحربي المعادي نفذ غارات على بلدة سحمر فجرًا؛ ما أدى إلى سقوط شهيدين".

وأضافت الوكالة، أن "القصف المعادي يطال حاليًّا بلدة الخيام كما أن الاعتداءات طالت بلدة ميدون وأسفرت عن أضرار جسيمة بالمنازل".

في الإطار ذاته، أشارت مصادر لبنانية إلى تعرض أطراف بلدة "عيتا الشعب" في القطاع الأوسط لقصف إسرائيلي.

وتسببت غارة أخرى على بلدة "المطرية" إلى "وقوع 6 إصابات معظمها طفيفة ومتوسطة، وإصابة واحدة خطيرة، تم نقلها إلى مستشفى "الفقيه" عبر مركز كشافة الرسالة الإسلامية التطوعي، وفق الوكالة.

وكان الدفاع المدني أعلن مقتل 5 من الموظفين التابعين له في "مركز صور الإقليمي"، إثر غارة إسرائيلية استهدفت مركز الدفاع المدني في بلدة "دردغيا".