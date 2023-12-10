خان يونس تحت المجهر.. هل تدفع إسرائيل ثمنا باهظا لتوغلها البري؟

في وقت تتواصل فيه المعارك في قطاع غزة، يرى محللون عسكريون أن الجيش الإسرائيلي يحاول التكتم على الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه، التي ترتفع على نحو غير مسبوق في أعقاب المعارك الضارية مع الفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس.

وقال المحللون العسكريون، لـ"إرم نيوز"، إن ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في الجيش الإسرائيلي يعد دلالة على اشتداد القتال والمواجهات المباشرة بين الطرفين في خان يونس، بأسلوب عمليات القتال في المناطق المبنية الضيقة، لافتين إلى أن الجيش اعترف بمقتل 400 من جنوده منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما وصلت أعداد المصابين إلى ما يقارب 5 آلاف مصاب، منهم نحو 2000 إصاباتهم بليغة تسببت لهم بإعاقات دائمة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.