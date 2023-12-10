خان يونس تحت المجهر.. هل تدفع إسرائيل ثمنا باهظا لتوغلها البري؟
في وقت تتواصل فيه المعارك في قطاع غزة، يرى محللون عسكريون أن الجيش الإسرائيلي يحاول التكتم على الأعداد الحقيقية لقتلاه ومصابيه، التي ترتفع على نحو غير مسبوق في أعقاب المعارك الضارية مع الفصائل الفلسطينية في مدينة خان يونس.
وقال المحللون العسكريون، لـ"إرم نيوز"، إن ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في الجيش الإسرائيلي يعد دلالة على اشتداد القتال والمواجهات المباشرة بين الطرفين في خان يونس، بأسلوب عمليات القتال في المناطق المبنية الضيقة، لافتين إلى أن الجيش اعترف بمقتل 400 من جنوده منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بينما وصلت أعداد المصابين إلى ما يقارب 5 آلاف مصاب، منهم نحو 2000 إصاباتهم بليغة تسببت لهم بإعاقات دائمة، وفق ما ذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية.
في العلوم العسكرية، يؤكد المحللون أن أسباب ازدياد أعداد القتلى والمصابين بين صفوف المقاتلين في الجيوش النظامية أثناء المعارك، وأخذها منحى تصاعدياً، يشير إلى "عدم التخطيط والتحضير الجيد للقتال بما يحقق تنفيذ الأهداف بأقل الخسائر، وسبب ذلك هو نقص المعلومات الاستخبارية بشأن حقيقة قدرات وتسليح وتدريب الطرف الآخر، وعن تحديد أماكن نقاط ومواقع القتال له".
ولا يقتصر الأمر على ذلك بحسب المحللين العسكريين الذين تطرقوا أيضًا إلى "عدم قراءة وتحليل مسرح العمليات بالشكل المطلوب، الأمر الذي يؤدي إلى أن تكون القوات المهاجمة (عمياء)، فهي لا تتقدم ضمن مسارات عملياتية واضحة بالنسبة لها تمكنها من توقع أماكن تواجد العدو وتجنب الكمائن، وتوفر إسنادًا ناريًا يغطي عمليات التقدم والحركة".
وتحدثوا كذلك عن "نقص في الكفاءة القتالية والتأهيل والتدريب لهذا النوع من العمليات القتالية، فعمليات القتال في المناطق المبنية والقتال القريب تتطلب وحدات متخصصة مؤهلة على تنفيذ هذه العمليات النوعية التي تنفذ في بيئة عمليات خطرة"، لافتين إلى "كفاءة القوة المدافعة التي تصد هجوم وتقدم القوة المهاجمة، ويساعدها في ذلك أنها تتواجد في مناطقها، وبالتالي من المؤكد أن قوة الفصائل الفلسطينية خططت وحضرت جيدًا لهذه العمليات. بالإضافة إلى أن مقاتلي الفصائل يملكون عقيدة قتالية مبنية على إما النصر أو الشهادة، ما يعطيها تفوقًا معنويًا ودافعًا أكبر للقتال".
أما فيما يتعلق بنتائج ارتفاع أعداد القتلى والمصابين في صفوف الجيش الإسرائيلي، فقد أكد المحللون العسكريون أنه "كلما زادت هذه الأرقام فإن ذلك يؤدي إلى بدء انهيار معنويات الجيش الإسرائيلي شيئا فشيئا، وتقليل الرغبة في القتال نتيجة تزايد الخوف بين الجنود المشتبكين".
ويعني ذلك أيضاً، كما يقول المحللون، "ارتباك القيادة العسكرية العملياتية التي تقود العمليات لعدم قدرتها على تنفيذ أهدافها إلا بازدياد الخسائر البشرية وخسائر في المعدات، فتفقد بوصلة التوازن في أولوياتها بين أمن القوات وتأمين تقدمها وتقليل الخسائر، وبين تحقيق الأهداف".
وأضافوا: "يشكل ازدياد أعداد الخسائر ورقة ضغط على القيادة السياسية داخليًا أمام المجتمع الإسرائيلي، وعلى المستويين الإقليمي والعالمي بهز صورة قوة الجيش ومدى احترافيته وتأهيله".
ولعل النقطة الأهم من وجهة نظر المحللين في هذا الصدد هي "اهتزاز ثقة القيادة السياسية الإسرائيلية بالمؤسسة العسكرية وقياداتها، والتي قد تكون حجر الزاوية في تماسك أركان الدولة وقدرتها على الاستمرار في تحقيق أهدافها النهائية من هذه الحرب".