مقتل 3 جنود إسرائيليين شمالي غزة وانتحار آخر في قاعدة عسكرية

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 3 جنود، في معركة شمالي قطاع غزة، إضافة إلى العثور على جندي منتحرًا في قاعدة عسكرية شمال إسرائيل.

وذكر في بيان أن الجنود القتلى هم من الكتيبة المدرعة "52" من لواء "الآثار الحديدية 401"، لافتًا إلى جميع القتلى يحملون رتبة "رقيب".

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وأوضح البيان أن القتلى الثلاثة هم: الرقيب شوهام مناحيم (21 عامًا) من موشاف ياردينا، والرقيب شلومو ياكير شرام (20 عامًا)، من إفرات، والرقيب يولي فاكتور (19 عامًا)، من ريشون لتسيون.

وفي سياق مُتصل، أعلن متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أنه جرى العثور على جثة جندي منتحرا في قاعدة عسكرية شمال إسرائيل.

ويُعتبر الجندي المنتحر هو الثالث خلال أسبوع ونصف، بحسب ما ذكرت تقارير، التي أشارت إلى أن وحدة تحقيقات الشرطة العسكرية فتحت تحقيقًا عاجلًا، وسيتم إحالة النتائج بعد الانتهاء منه إلى النيابة العسكرية للنظر فيها.

وفي الـ10 من شهر تمّوز/أيلول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي، عن مقتل أحد ضباطه الذين يقاتلون في قطاع غزة، في معارك مع فلسطينيين جنوبي القطاع.

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وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن الضابط القتيل برتبة ملازم أول ويدعى ريعي بيران، وعمره 21 عامًا.

والضابط القتيل، من مستوطنة "شورشيم"، يشغل منصب قائد وحدة استطلاع في لواء "غولاني"، وسقط في معركة بمدينة خان يونس.