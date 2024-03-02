الاتحاد الأفريقي يتّهم إسرائيل بـ"القتل الجماعي"

اتّهم رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي محمد، إسرائيل بـ"القتل الجماعي للفلسطينيين" بعد مقتل العشرات أثناء احتشادهم للحصول على مساعدات في قطاع غزة، ودعا إلى إجراء تحقيق دولي.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن بيان للاتحاد صدر الجمعة ونشر اليوم السبت، عبر منصة "إكس"، أن "محمد يدين بشدة هجوما شنّته القوات الإسرائيلية أدى إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 فلسطيني يبحثون عن مساعدات إنسانية منقذة للحياة"، داعيا إلى "تحقيق دولي لمحاسبة الجناة ويحضّ على وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار".

وفتحت القوات الإسرائيلية النار فيما كان فلسطينيون يتدافعون للحصول على إمدادات غذائية الخميس، في حادث قالت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس إنه "أسفر عن مقتل أكثر من 100 شخص في مدينة غزة.

وكان مسؤول في الجيش الإسرائيلي أكد حدوث "إطلاق نار محدود" من جانب الجنود الذين شعروا "بتهديد"، وتحدّث عن "تدافع قُتل وجُرح خلاله عشرات السكّان، ودهست شاحنات المُساعدات بعضهم".