أعلنت "حماس" مقتلها.. الجيش الإسرائيلي يبث لقطات لعائلة محتجزة في غزة
بث الجيش الإسرائيلي لقطات قال إنها توثق اللحظات الأولى لاختطاف عائلة بيباس الإسرائيلية، المكونة من أم وطفلين، في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، في مؤتمر صحفي، الاثنين، إنه "يتبين من التوثيق والمعلومات الاستخباراتية التي جمعناها، أن شيري (الأم) تم اختطافها مع أريئيل وكفير (الطفلين) في حوالي الساعة العاشرة صباحا بواسطة مخربين، وتم نقلهم بمركبة ثم إلى سيارة أخرى نصف نقل".
وأضاف أنه "تم اقتيادهم إلى الجزء الشرقي من منطقة خان يونس حتى موقع لمنظمة إرهابية تسمى (كتائب المجاهدين)".
وقال الجيش، إن عائلة بيباس مختطفة لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، مشيرًا إلى أن اللقطات التي حصل عليها وثقت اللحظات الأولى بعد الاختطاف، وتحديدا لدى وصولهم إلى خان يونس، جنوبي القطاع.
وكانت حركة حماس أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مقتل الأم والطفلين في غارة إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي وصف تلك التصريحات بأنها "مزاعم لم يتم التحقق منها".
ومن جهتها، كانت حماس قد نشرت لقطات للأب المحتجز في مكان آخر، ياردن بيباس، وهو يتوسل من أجل إعادة جثث أسرته إلى إسرائيل.
وعقب تصريحات الجيش، دعت عائلة بيباس، في بيان، إلى أن يكون إطلاق سراح الأسرة "أول شرط" لأي صفقة رهائن محتملة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".
وأكد بيان الأسرة أن اللقطات التي ظهرت "لا يمكن تحملها وغير إنسانية"، داعية صناع القرار في إسرائيل والعالم إلى أن يوضحوا لحماس أن "اختطاف الأطفال هو تجاوز للحدود".
وأشارت الصحيفة إلى تصريحات لنيلي مرغليت، الرهينة الإسرائيلية المحررة، قالت فيها إنها كانت مع ياردن بيباس عندما أبلغه الخاطفون في حماس أن زوجته وطفليه قُتلوا، وأمروه بتصوير مقطع فيديو يلقي فيه باللائمة على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لرفضه إعادة جثثهم إلى إسرائيل، وفق قولها.