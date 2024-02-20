أعلنت "حماس" مقتلها.. الجيش الإسرائيلي يبث لقطات لعائلة محتجزة في غزة

وقال الجيش، إن عائلة بيباس مختطفة لدى حركة حماس في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر تشرين الأول، مشيرًا إلى أن اللقطات التي حصل عليها وثقت اللحظات الأولى بعد الاختطاف، وتحديدا لدى وصولهم إلى خان يونس، جنوبي القطاع.

وكانت حركة حماس أعلنت في نوفمبر تشرين الثاني الماضي، مقتل الأم والطفلين في غارة إسرائيلية، لكن الجيش الإسرائيلي وصف تلك التصريحات بأنها "مزاعم لم يتم التحقق منها".

ومن جهتها، كانت حماس قد نشرت لقطات للأب المحتجز في مكان آخر، ياردن بيباس، وهو يتوسل من أجل إعادة جثث أسرته إلى إسرائيل.

وعقب تصريحات الجيش، دعت عائلة بيباس، في بيان، إلى أن يكون إطلاق سراح الأسرة "أول شرط" لأي صفقة رهائن محتملة، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

وأكد بيان الأسرة أن اللقطات التي ظهرت "لا يمكن تحملها وغير إنسانية"، داعية صناع القرار في إسرائيل والعالم إلى أن يوضحوا لحماس أن "اختطاف الأطفال هو تجاوز للحدود".