قصف إسرائيلي لمدرسة للأونروا ومقر أممي يؤويان نازحين في غزة

شنَّ الطيران الحربي الإسرائيلي، غارة على مدرسة تابعة للأونروا تؤوي نازحين، في حي النصر، شمالي قطاع غزة، فيما قصف مقر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "UNDP" الذي يؤوي نازحين، اليوم الأحد؛ مما أسفر عن وقوع قتلى وجرحى.

وقال البرنامج في بيان، إن "المأساة المستمرة المتمثلة في مقتل وإصابة مدنيين أُقحموا في هذا الصراع غير مقبولة ويجب أن تتوقف".

وأضاف البيان "يجب احترام المدنيين والبنية التحتية المدنية وحرمة مرافق الأمم المتحدة وحمايتها في جميع الأوقات، ويجب احترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والحيطة".

كما استهدف الطيران الإسرائيلي في غارات عنيفة، مناطق عدة في قطاع غزة، في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، أمس السبت، بسقوط 9 قتلى وعدد من الجرحى في غارة إسرائيلية على منزل في منطقة تل الزعتر شمالي القطاع.