عقوبات أمريكية على شركات للذهب يُشتبه في تمويلها لـ"فاغنر"
فرضت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عقوبات على شركات في جمهورية أفريقيا الوسطى وروسيا، متهمة إياها بالتورط في تعاملات غير مشروعة بالذهب لتمويل مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إنها فرضت عقوبات على أربع شركات مرتبطة بمجموعة فاغنر ورئيسها يفغيني بريغوجين، مضيفة أن تعاملات غير مشروعة بالذهب تمول مجموعة فاغنر وتساعدها على بقاء عناصرها وزيادة عددهم في أوكرانيا وبعض البلدان في أفريقيا.
وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية بريان نيلسون في بيان: "تمول مجموعة فاغنر عملياتها الوحشية جزئياً عن طريق استغلال الموارد الطبيعية في بلدان مثل جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي. ستواصل الولايات المتحدة استهداف مصادر إيرادات مجموعة فاغنر للحد من توسع حجم أعمالها وعمليات العنف التي تقوم بها في أفريقيا وأوكرانيا وفي أي مكان آخر".
ولم ترد مجموعة فاغنر بعد على ما ذكرته الولايات المتحدة الأمريكية.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد ذكرت قبل هذا الإعلان أن أي إجراء ضد فاغنر لا علاقة له بالتمرد الذي شهدته روسيا مطلع هذا الأسبوع دون أن يستمر طويلاً.
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء، أمام مجموعة من الجنود في الجيش الروسي إنه كان يحترم دائماً مقاتلي فاغنر، مضيفاً أن المجموعة كانت "ممولة بالكامل" من ميزانية الدولة.
وحاربت فاغنر في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي ودول أخرى، وخاضت أكثر المعارك دموية في الحرب المستمرة منذ 16 شهراً في أوكرانيا. وتأسست المجموعة في 2014 بعد أن ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية وبدأت في دعم الانفصاليين الموالين لها في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا.
وشملت قائمة العقوبات شركتي "ميداس ريسورسز" و"ديامفيل" ومقرهما جمهورية أفريقيا الوسطى، وشركة وشركة "دي.إم" ذات المسؤولية المحدودة ومقرها روسيا، وشركات أخرى.
وأصدرت الولايات المتحدة تعميماً يسلط الضوء على المخاطر التي تثيرها تجارة الذهب في أفريقيا جنوب الصحراء ويشجع المشاركين في هذا القطاع على تعزيز ممارسات الحيطة الواجبة "في ضوء تزايد التقارير المقلقة حيال دور الجهات الفاعلة غير المشروعة في تجارة الذهب، ومنها مجموعة فاغنر".
كما فرضت واشنطن عقوبات على أندري نيكولايفيتش إيفانوف، وهو مواطن روسي اتهمته وزارة الخزانة بأنه مسؤول تنفيذي في مجموعة فاغنر، وقالت إنه عمل عن كثب مع مسؤولين كبار في مالي بشأن صفقات أسلحة وأنشطة أخرى لفاغنر في البلاد.