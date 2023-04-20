الجيش السوداني: لا حوار مع المتمردين إلا على "التسليم الكامل أو التحطيم الشامل"

أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة السودانية أن الهدنة الإنسانية المعلن عنها لا تعني التخلي عن "الرفض الحازم والحاسم للدخول في تفاوض مع المتمردين".

وقالت في بيان لها عبر تويتر: "إن الدخول في هدنة لأسباب إنسانية لا صلة له بالرفض الحازم والحاسم للدخول في تفاوض مع المتمردين".

وأضافت: "نريد التأكيد لشعبنا وجنودنا البواسل الذين قدموا تضحيات جسامًا في معركة الكرامة الوطنية".

وشددت على أنه "لا تفاوض مع المتمردين إلا على التسليم الكامل أو التحطيم الشامل، ولا وجود لأي قوات مسلحة خارج منظومة الجيش بعد اليوم، ولا عودة لهذه الفوضى التي كان يمارسها قائد التمرد حميدتي".