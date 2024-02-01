لابيد يقدم عرضا لنتنياهو لإنقاذ الأسرى

قدم زعيم المعارضة يائير لابيد، رئيس حزب "هناك مستقبل" الليبرالي، عرضا بالانضمام للائتلاف الحاكم بقيادة حزب "الليكود"، الذي يتزعمه بنيامين نتنياهو، بحجة إنقاذ الأسرى.

وكان لابيد ذكر في حديث لقناة "الأخبار الـ12"، أن حزبه مستعد، لو اقتضت الحاجة، للانضمام للائتلاف، بشرط أن يكون الانضمام على حساب الوزيرين إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي وزعيم حزب "عوتسما يهوديت" الراديكالي المتطرف، وبتسلئيل سموتريتش، وزير المالية وزعيم كتلة "الصهيونية الدينية".

وعلَّل لابيد هذا الموقف بأنه "يعد وسيلة لتمكين إبرام صفقة أسرى جديدة وإنقاذ الأسرى الإسرائيليين من أسر حركة حماس"، مضيفًا أنه "غير مستعدّ لعدم تحرير الأسرى بسبب السياسة"، ومن ثم أصبح على استعداد لتبديل موقفه والانضمام للائتلاف، حتى ولو لفترة محددة.

ونقلت عنه القناة: "لو أراد نتنياهو شبكة أمان لفترة محددة، ومن ثم عدم سقوط حكومته، عليه إبرام صفقة، وعدم إفساح المجال للعناصر المتطرفة في دولة إسرائيل للحيلولة دون ذلك، لقد وقَّع ميثاقًا مع مواطني إسرائيل، وهذان (بن غفير وسموتريتش) انتهكاه".

وهاجم لابيد بشدة الوزير بن غفير الذي ألمح إلى أن إبرام صفقة مع حركة حماس مقابل وقف الحرب كليّة سيعني تفكيك الحكومة، وقال إن هذا الوزير "أدين من قبل بدعم الإرهاب (دعم منظمات يهودية استيطانية متطرفة يصنفها الشاباك إرهابية)".