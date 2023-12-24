نتنياهو: "ندفع ثمنا باهظا" في الحرب على غزة
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل "تدفع ثمنًا باهظًا" في الحرب الدائرة في قطاع غزة، منذ 7 أكتوبر الماضي، وذلك بعد الإعلان عن مقتل 14 جنديا منذ يوم الجمعة الماضي.
وقال نتنياهو، في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة: "ندفع ثمنًا باهظًا جدًا في الحرب، لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال".
وأضاف: "نحن مستمرون بكل قوتنا حتى النصر، حتى نحقق جميع أهدافنا: تدمير حماس واستعادة الرهائن وضمان أن غزة لن تشكل أي تهديد مستقبلي لإسرائيل".
وتابع نتنياهو: "لنكن واضحين.. هذه حرب طويلة وسنقاتل حتى النهاية، حتى يعود المختطفون، ويتم القضاء على حماس، ونستعيد الأمن في الشمال والجنوب".