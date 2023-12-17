مقتل 61 مهاجرا بعد غرق قاربهم قبالة ليبيا

قالت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا على منصة التواصل الاجتماعي إكس اليوم السبت إن 61 مهاجرا، بينهم نساء وأطفال، غرقوا بعد حادث غرق قارب "مأساوي" قبالة سواحل ليبيا.

ونقلت المنظمة عن ناجين قولهم إن القارب الذي كان يقل نحو 86 شخصا غادر من مدينة زوارة الليبية.

وتم إنقاذ ما مجموعه 25 شخصا ونقلهم إلى مركز احتجاز ليبي في طريق السكة في العاصمة طرابلس.

وأكد مصدر مطلع أن "فريق المنظمة الدولية للهجرة تمكن من تقديم الدعم الطبي لهم، وجميعهم بصحة جيدة".

من جانبه، قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة في منطقة المتوسط فلافيو دي غياكومو عبر منصة إكس "لقد فقد أكثر من 2250 شخصا حياتهم في وسط البحر الأبيض المتوسط هذا العام"، معربا عن أسفه على الحصيلة المرتفعة لحادث الغرق الأخير.

وأضاف "تظهر هذه الحصيلة المأساوية أننا للأسف لا نفعل ما يكفي لإنقاذ الأرواح في البحر".