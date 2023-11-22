ترحيب دولي وعربي باتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس

تتوالى ردود الفعل الدولية والعربية المرحبة باتفاق الهدنة الإنسانية المعلن بين إسرائيل وحركة حماس، اليوم الأربعاء، والتي تمتد لأربعة أيام يتم خلالها الإفراج عن محتجزين ووقف مؤقت للقتال مع إدخال المساعدات للقطاع.

الأردن

عبر الأردن عن أمله في أن تكون الهدنة الإنسانية في غزة خطوة نحو إنهاء الحرب ووقف استهداف الفلسطينيين وتهجيرهم قسريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيان نشرته وسائل إعلام رسمية إنها تأمل في أن يسهم الاتفاق "في تأمين وصول المساعدات الإنسانية الكافية لمناطق القطاع كافة، وبما يلبي جميع الاحتياجات وبما يحقق الاستقرار ويضمن بقاء أهالي غزة في أماكن سكنهم". ‏

مصر

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ترحيبه بنجاح الوساطة المصرية القطرية الأمريكية في الوصول إلى اتفاق هدنة إنسانية في القطاع و تبادل للمحتجزين لدى الطرفين.

وأكد الرئيس السيسي، عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، على استمرار الجهود المصرية المبذولة من أجل الوصول إلى حلول نهائية ومستدامة تُحقق العدالة وتفرض السلام وتضمن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة .

المفوضية الأوروبية

رحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين "بحرارة" باتفاق الهدنة الإنسانية في غزة والافراج عن رهائن لدى حماس، داعية إلى "الاستفادة من هذا التوقف" ل"تكثيف" المساعدة الإنسانية.

وقالت "أنا ممتنة جدا لكل الذين عملوا دونما هوادة عبر السبل الدبلوماسية في الأسابيع الأخيرة (...) ستبذل المفوضية كل ما في وسعها للاستفادة من هذه الهدنة لتكثيف المساعدة الإنسانية في غزة" مضيفة نريد تكثيف إرسال (المساعدات) إلى غزة بأسرع وقت ممكن".

فرنسا

وقالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا الأربعاء إن باريس تأمل بأن يكون فرنسيون بين الرهائن الذين سيفرج عنهم في إطار اتفاق "الهدنة الإنسانية" المبرم بين إسرائيل وحماس، مرحبة "بجهود قطر خصوصا" التي أدت دور الوسيط للتوصل إلى الاتفاق.

الصين

رحّبت الصين الأربعاء بالاتفاق المعلن بين إسرائيل وحركة حماس الذي ينص على هدنة إنسانية من أربعة أيام يفرج خلالها عن خمسين رهينة.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الصينية ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري "نرحب باتفاق وقف إطلاق النار الموقت الذي توصل إليه الأطراف المعنيون ونأمل بأن يساعد في تخفيف وطأة الأزمة الإنسانية ويساهم في خفض التصعيد والتوترات".

بريطانيا

من جهته رحب ديفيد كاميرون وزير الخارجية البريطاني باتفاق الهدنة، واصفا إيّاه بأنه خطوة هامة.

وحث الوزير الطرفين على الالتزام بتحقيق الاتفاق بالكامل، وقال "هذا الاتفاق خطوة هامة نحو طمأنة عائلات الرهائن ومعالجة الأزمة الإنسانية في غزة... أحث جميع الأطراف على ضمان تحقيق الاتفاق بالكامل".

أمريكا

رحب الرئيس الأمريكي جو بايدن بالاتفاق الذي يضمن إطلاق سراح المحتجزين الذين اقتادتهم حركة حماس إلى غزة خلال هجومها على إسرائيل.

وأضاف بايدن أن الاتفاق يجب أن يعيد أيضا المزيد من الأمريكيين.

روسيا

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها اليوم الأربعاء إن موسكو ترحب باتفاق الهدنة الإنسانية بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

واتفقت الحكومة الإسرائيلية وحركة حماس على هدنة مؤقتة، يسمح خلالها بالإفراج عن 50 من النساء والأطفال المحتجزن لدى الحركة، مقابل إطلاق سراح 150 فلسطينيًّا في سجون إسرائيل، مع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، وذلك خلال 4 أيام سيتم خلالها وقف القتال مؤقتا.