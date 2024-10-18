كاتس "مهاجماً" غوتيريش: "لم يرحب" بتصفية السنوار

هاجم وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، على خليفة مقتل زعيم حركة حماس يحيى السنوار.

وقال الوزير الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إن "غوتيريش يقود أجندة معادية لإسرائيل ولليهود"، مؤكدًا أنه "سيواصل اعتباره شخصية غير مرغوب فيها".

وأشار الوزير كاتس، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أن "غوتيريش لم يرحب بتصفية السنوار، ولم يعتبر حماس منظمة إرهابية بعد ٧ أكتوبر".

وقتل السنوار خلال عملية عسكرية في القطاع يوم أمس الخميس، بحسب ما أعلنت إسرائيل رسميًا.

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واعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنّ قتل السنوار يمثّل "بداية النهاية" للحرب الدائرة بين الجيش الإسرائيلي والحركة الفلسطينية، في قطاع غزة منذ عام، وفق "فرانس برس".

وقال في رسالة مصوّرة باللغة الإنجليزية إنّ "يحيى السنوار مات. لقد قُتل في رفح" على أيدي الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنّ "هذا لا يعني نهاية الحرب في غزة، بل بداية النهاية".

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وفي وقت سابق، قال مسؤول أمريكي إن الرئيس جو بايدن تحدث إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعد تأكيد قتل زعيم حماس يحيى السنوار.

وذكر مكتب نتنياهو في بيان أنه وبايدن اتفقا على أن رحيل السنوار خلق فرصة للضغط من أجل إطلاق سراح الرهائن في غزة، وأنهما سيعملان معًا لتحقيق هذا الهدف، بحسب وكالة "رويترز".