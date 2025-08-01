بعد استنفار واسع.. إسرائيل تعترض صاروخاً من اليمن (فيديو)

أعلن الجيش الإسرائيلي الجمعة اعتراض صاروخ أطلق من اليمن بعد دوي صفارات الإنذار في مناطق عدة من إسرائيل.

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وأفادت وكالة الدفاع المدني الإسرائيلية أنه لم يتم تلقي أي بلاغات عن إصابات أو سقوطات نتيجة إطلاق الصواريخ من اليمن، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية.

وبحسب عدة تقارير عبرية، انطلقت صفارات الإنذار مساء اليوم الجمعة في عدة مناطق منها وسط إسرائيل والسهول والقدس ولخيش ومنطقة البحر الميت، والضفة الغربية. وبعد ذلك بوقت قصير، أُعلن عن اعتراض الصاروخ بنجاح.

وعقب انطلاق صفارات الإنذار، تقرر تأجيل رحلات الطيران المقرر هبوطها في مطار بن غوريون بتل أبيب.

وصرح متحدث باسم الجيش الإسرائيلي بأنه "عقب إطلاق إنذارات في عدة مناطق من إسرائيل، اعترض سلاح الجو صاروخًا أُطلق من اليمن. وقد تم تفعيل الإنذارات وفقًا للسياسة المتبعة".

ومن جهتها نقلت "فرانس برس" عن مراسليها سماع دوي انفجارات في القدس بُعيد إعلان الجيش رصد إطلاق الصاروخ وتفعيل الدفاعات الجوية.

وأكدت مصادر إسرائيلية إغلاق المجال الجوي في وسط إسرائيل، وإطلاق صفارات إنذار في القدس وتل أبيب ومستوطنات جنوب الضفة الغربية.

وتناقل ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو قالوا إنه للحظة إطلاق صفارات الإنذار تحسبًا للصاروخ.

وبحسب رصد "إرم نيوز"، فإن هذه أول مرة منذ الحرب الإيرانية يتم فيها إطلاق صفارات الإنذار في كل أنحاء إسرائيل، إثر التهديد الحوثي.