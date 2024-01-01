معارك وسط قطاع غزة تفرض واقعا مأساويا على النازحين

أوضاع صعبة

ويقول عمار شلبي، أحد النازحين من مخيم البريج وسط القطاع، إنه "اضطر بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي للنزوح من المخيم إلى مدينة دير البلح"، مشيرًا إلى أنه وعائلته يواجهون أوضاعًا صعبة بسبب ذلك.

وأوضح شلبي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "لجأ لمركز إيواء عشوائي تم بناؤه من قبل السكان بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى"، مبينًا أن المخيم يفتقر لأدنى الاحتياجات الإنسانية ولا توجد فيه أماكن كافية لآلاف النازحين.

وأضاف شلبي: "منذ وصلت قبل يومين لم أتمكن من الحصول على خيمة من الجهات المختصة أو بناء واحدة على حسابي الشخصي بسبب قلة الأموال والمواد اللازمة لذلك"، متابعًا: "أسرتي تفتقد كل مقومات الحياة".

وتابع: "لم أكن أتصور أن أعيش في الشارع أنا وأسرتي، وضعت بعض الأغطية كخيمة مؤقتة ونقلت عائلتي لمنزل أقاربي لعدة أيام لحين حصولي على خيمة أو تحسين ظروف الحياة لهم في المخيم"، مبينًا أنه يعيش حياة صعبة.

واستكمل: "البرد قارس جدًا والأمطار ستزيد من معاناتنا، كما أننا نعاني من عدم وجود الحمامات، وكل شخص بات يحفر بجوار خيمته حفرة من أجل استخدامها لقضاء الحاجة، وهذا الأمر كارثي وتسبب بانتشار الأمراض والروائح الكريهة".

وأكد شلبي، أن "مخيم البريج يعيش أوضاعًا صعبة للغاية، وأن الدمار الذي فيه بفعل القصف والاجتياح الإسرائيلي كبير جدًا"، لافتًا إلى أن هناك مخاوف من إقدام إسرائيل على تدمير المخيم وتكرار سيناريو شمال القطاع.