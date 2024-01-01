معارك وسط قطاع غزة تفرض واقعا مأساويا على النازحين
يعيش سكان المنطقة الوسطى بقطاع غزة وتحديدًا مخيمات النصيرات والبريج والمغازي، مآسي إنسانية غير مسبوقة بعد أن اضطروا للنزوح من منازلهم بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من شهرين.
واضطر الآلاف من سكان المخيمات الثلاثة للنزوح منها بعد مطالبات من الجيش الإسرائيلي بإخلاء المخيمات الثلاثة، وهو الأمر الذي أدى لزيادة معاناة سكان القطاع وتكدسهم في مناطق لا تكفي لتلك الأعداد الهائلة.
ومنذ أيام، كثف الجيش الإسرائيلي استهدافه لمخيمات البريج والنصيرات والمغازي، الأمر الذي أدى لمقتل عدد كبير من السكان، فيما اجتاح الجيش بريًا مخيم البريج ودمر منازل ومباني سكنية في إطار إنشاء منطقة أمنية على الحدود.
أوضاع صعبة
ويقول عمار شلبي، أحد النازحين من مخيم البريج وسط القطاع، إنه "اضطر بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي للنزوح من المخيم إلى مدينة دير البلح"، مشيرًا إلى أنه وعائلته يواجهون أوضاعًا صعبة بسبب ذلك.
وأوضح شلبي، في حديث لـ"إرم نيوز"، أنه "لجأ لمركز إيواء عشوائي تم بناؤه من قبل السكان بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى"، مبينًا أن المخيم يفتقر لأدنى الاحتياجات الإنسانية ولا توجد فيه أماكن كافية لآلاف النازحين.
وأضاف شلبي: "منذ وصلت قبل يومين لم أتمكن من الحصول على خيمة من الجهات المختصة أو بناء واحدة على حسابي الشخصي بسبب قلة الأموال والمواد اللازمة لذلك"، متابعًا: "أسرتي تفتقد كل مقومات الحياة".
وتابع: "لم أكن أتصور أن أعيش في الشارع أنا وأسرتي، وضعت بعض الأغطية كخيمة مؤقتة ونقلت عائلتي لمنزل أقاربي لعدة أيام لحين حصولي على خيمة أو تحسين ظروف الحياة لهم في المخيم"، مبينًا أنه يعيش حياة صعبة.
واستكمل: "البرد قارس جدًا والأمطار ستزيد من معاناتنا، كما أننا نعاني من عدم وجود الحمامات، وكل شخص بات يحفر بجوار خيمته حفرة من أجل استخدامها لقضاء الحاجة، وهذا الأمر كارثي وتسبب بانتشار الأمراض والروائح الكريهة".
وأكد شلبي، أن "مخيم البريج يعيش أوضاعًا صعبة للغاية، وأن الدمار الذي فيه بفعل القصف والاجتياح الإسرائيلي كبير جدًا"، لافتًا إلى أن هناك مخاوف من إقدام إسرائيل على تدمير المخيم وتكرار سيناريو شمال القطاع.
نوم في العراء
بدورها، قالت سناء أبو عامر، إحدى النازحات من مخيم النصيرات، إن "عائلتها هربت من المخيم بعد تهديدات الجيش الإسرائيلي ومطالبته السكان بالرحيل من المخيم لمناطق رفح ودير البلح"، لافتًا إلى أنها متواجدة الآن بمخيم عشوائي وغير معترف فيه من أي جهة.
وأوضحت أبو عامر، في حديث لـ"إرم نيوز"، أن "عائلتها المكونة من 14 فردًا تعيش في الوقت الحالي حياة صعبة للغاية"، متابعة: "لا توجد أي رعاية ملائمة ولم نحصل على خيمة ونبيت الآن في العراء دون أي خدمات ولو بالحد الأدنى".
وأضافت: "ابنتي حامل ووضعها الصحي صعب للغاية، وهي الآن لا تتلقى الرعاية اللازمة، ونطالب بالعودة إلى منازلنا أو أن يكون لنا مأوى مناسب لحين انتهاء الحرب الإسرائيلية"، لافتة إلى أن الآلاف باتوا في الشوارع بسبب الحرب.
واستكملت بالقول: "وضعنا مثل وضع الآلاف من النازحين كارثي جدًا، ولا نجد أي مقومات للحياة ولا أغطية أو ألبسة، هربنا فجأة من النصيرات ونخشى العودة للمنزل خوفا من استهدافنا من قبل الجيش الإسرائيلي".
عائلات بلا مأوى
من ناحيته، قال غازي خليل، أحد سكان مخيم المغازي، إنه "وبعد التهديدات والقصف الإسرائيلي اضطر للنزوح بعائلته من المخيم إلى مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة"، لافتًا إلى أن الوضع مأساوي للغاية بالمدينة.
وأوضح خليل، في حديث لـ"إرم نيوز"، "أن عائلته تبحث عن مأوى مناسب لها سواء في مراكز الإيواء أو بأحد المنازل"، مشيرًا إلى أنها لم تنجح في الحصول على أي مكان ملائم، خاصة في ظل التكدس الكبير للسكان.
وأضاف خليل: "حاولت توفير منزل للإيجار لعائلتي إلا أن ذلك أصبح حلمًا صعب المنال في ظل الأعداد الكبيرة للنازحين"، مؤكدًا أن المئات من أقاربه ومعارفه اضطروا للمبيت في الشوارع أو بناء خيام متهالكة لعائلاتهم.
وأشار النازح الفلسطيني، إلى أن "العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في مخيمات الوسطى زادت من المعاناة التي يعيشها السكان والنازحون، وأن جميع العائلات باتت في الوقت الحالي تفتقر لأدنى المقومات الإنسانية".
وتابع: "نحتاج إلى خيام أو مراكز إيواء تشرف عليها المؤسسات الإغاثية والدولية، والأهم عودتنا بشكل آمن لمنازلنا"، مشددًا على ضرورة وقف الحرب الإسرائيلية وإنهاء معاناة نحو مليوني فلسطيني من قطاع غزة.