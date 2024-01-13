11 قتيلا بينهم 4 أطفال ورضيعة في قصف اسرائيلي لمنزل مأهول جنوب رفح‎

استهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزلًا مأهولًا جنوب مدينة رفح بصاروخين على الأقل ما أدى إلى مقتل 11 شخصا بينهم 4 أطفال ورضيعة وجرح 17 آخرين.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" في قطاع غزة أن سلاح الجو الإسرائيلي قصف بصاروخين على الأقل، منزلًا مكتظا بالنازحين قرب معبر رفح البري، جنوب مدينة رفح، ما أدى إلى مقتل 11 مواطنًا بينهم 4 أطفال وطفلة رضيعة لم يتجاوز عمرها بضعة أشهر، بالإضافة إلى جرح ما يزيد عن 17 آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى الأوروبي.

وقال مدير المستشفى الأوروبي د. صهيب الهمص أن 11 مواطنًا قُتلوا في قصف إسرائيلي على منزل مأهول بالمدنيين النازحين من وسط قطاع غزة وجُرح 17 آخرين حالتهم بين المتوسطة والخطيرة.

وأضاف الهمص في حديث لـ"إرم نيوز" أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت تبحث عن مفقودين تحت الأنقاض، مشيرًا إلى أن حجم الدمار الهائل الذي أصاب المنزل كما وصفه ضباط الإسعاف يحتاج إلى وقت طويل حتى يتمكنوا من إجلاء الضحايا.

وأشار المسؤول الطبي إلى أن الجرحى تكدسوا في المستشفى بنحو ثلاثة أضعاف طاقته الاستيعابية مما اضطر الكوادر الطبية للتعامل معهم على الأرض وفي الممرات في بيئة غير صحية وخطيرة جدًا على حياتهم، مطالبًا بضرورة التدخل العاجل لإنقاذ المنظومة الصحية ومدها بما يلزم من المستلزمات الطبية وإنشاء مستشفيات ميدانية تساعد في إنقاذ حياة مئات الجرحى.