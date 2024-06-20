بعد إحاطتها الأممية عن ليبيا.. هل تسير المبعوثة الجديدة على خطى أسلافها؟

أثارت إحاطة القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ستيفاني خوري أمام مجلس الأمن الدولي تساؤلات حول الجدوى من جهود الأمم المتحدة لتعيين مبعوث أممي جديد إلى البلاد.

وتَعاقب على ليبيا 8 مبعوثين أمميين، قبل خوري، أخفق جميعهم في قيادة ليبيا إلى بر الأمان عبر تنظيم انتخابات عامة، وإنهاء المرحلة الانتقالية التي تشهدها البلاد منذ سقوط الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011.

وقال الدبلوماسي الليبي السابق عثمان البدري إن "المتتبع للقضية الليبية يدرك أن آليات عمل البعثة الأممية من خلال مجموعة من المبعوثين الذين تناوبوا على ليبيا قد فشلت، ولاحظنا مؤخرًا أن تحركات ستيفاني خوري تسير بنفس النهج الذي سار عليه أسلافها".

وأضاف البدري لـ "إرم نيوز"، أن حل القضية الليبية "ينقسم إلى جزأين الأول حل واقعي يرتكز على أمور واقعية، ويأخذ بالاعتبار حالة الانقسام السياسي والعسكري والحكومي، وهو ما يميز هذا الجزء، رغم أن المجتمع الليبي مترابط في الحقيقة ويريد الدفع بالانتخابات ولا أدل على ذلك من وجود 2.8 مليون ناخب استلموا بطاقاتهم وهذا بمثابة استفتاء على الحل".