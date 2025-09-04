"مخضبة بدماء السنوار".. الكشف عن خارطة الأنفاق السرية في غزة

كشفت دوائر عسكرية في تل أبيب عثورها على ما قالت إنه "قصاصات ورقية" كانت بحوزة القيادي العسكري الحمساوي، يحيى السنوار، بعد عملية اغتياله في مدينة رفح.

ونقلت القناة الإسرائيلية السابعة عن الدوائر العسكرية أن "القصاصات الورقية التي جرى العثور عليها في جيب السنوار، تضمنت رسمًا تفصيليًا لشبكة الأنفاق السرية في حي تل السلطان"، وهو المكان الذي اغتيل فيه.

وبحسب تقرير القناة العبرية، فقد "رسم السنوار خارطة الأنفاق بنفسه، وظهرت على قصاصات الورق آثار دمائه بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه".

أخبار ذات علاقة الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو للحظة استهداف يحيى السنوار

وأوضح أن "قصاصات الورق أظهرت بوضوح طرق الهروب التي كان ينوي السنوار اللجوء إليها حال توغل الجيش الإسرائيلي".

كما تمكن الجيش الإسرائيلي بعد فحص المحتويات من التعرف على "أسماء رمزية"، أطلقها السنوار على المناطق التي أقام فيها بالأنفاق، والتي يبدو أنه تواجد فيها خلال عمليات القوات الإسرائيلية.

ومع تقدم الجيش الإسرائيلي وتدميره شبكة الأنفاق الواسعة في رفح، خاصة تلك الواقعة تحت حي "تل السلطان"، اضطر السنوار إلى الصعود فوق سطح الأرض والاختباء، إلا أن هذه الخطوة لم تنفعه، حسب تعبير القناة الإسرائيلية.

وخلال عمل القوات الإسرائيلية، تم القضاء على السنوار بعد مرور ما يقرب من عام على بدء الحرب في غزة.

أخبار ذات علاقة لماذا خرج السنوار من الأنفاق وما سر انتقاله إلى رفح؟

وفي الأشهر التي تلت اغتياله، ظهر يحيى السنوار عبر وسائل إعلام عربية، وهو يتجول في غزة ويقود القتال، كما ظهر وهو يتنقل متخفيًا في معسكر "تل السلطان" بمدينة رفح، وشوهد أيضًا وهو يتحرك بين المباني المدمرة، مغطيًا نفسه ببطانية.

وظهر في مرات أخرى وهو يطالع خرائط في منزل برفح، موشوم على أحد جدرانه عبارات باللغة العبرية، وهو ما أكد حينها نشاطًا سابقًا لجنود الجيش الإسرائيلي في المنطقة.