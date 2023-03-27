لبنان.. ميقاتي يتراجع عن قراره وينهي أزمة التوقيت الصيفي

وكان من المقرر بدء التوقيت الصيفي في عطلة نهاية الأسبوع الأخير من شهر مارس/ آذار.

وأثار القرار جدلا واسعا في لبنان الذي يشهد انقسامات سياسية وطائفية حادة مزمنة، كما يعاني من أسوأ أزمة مالية تعصف بالبلد العربي منذ نيله استقلاله من فرنسا العام 1943.

وأعلنت قوى سياسية مسيحية والبطريركية المارونية رفضها للقرار الذي يأتي في ظل الأزمة وتفاقم الخلافات التي حالت دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية بعد انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشال عون في تشرين الأول /أكتوبر الماضي.

كما أعلنت شركة طيران الشرق الأوسط الناقل الوطني للبنان تعديل مواعيد إقلاع الرحلات المغادرة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت.

وامتلأت وسائل التواصل الاجتماعي بتعليقات معارضة وساخرة ومؤيدة للقرار الذي يعتبر الأول من نوعه في تاريخ لبنان الحديث.