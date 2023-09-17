تزامناً مع الأعياد اليهودية.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"
اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى في القدس، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
وشهدت ساعات الصباح الأولى من اليوم تشديدًا للإجراءات من جانب الجيش الإسرائيلي، في محيط المسجد الأقصى، حيث مُنع المصلون من الوصول للمسجد وحُرم المواطنون والطلبة من الوصول إلى باحاته.
وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أفادت في بيان لها، الأحد، بأنه "منذ ساعات صباح اليوم شرعت الشرطة الإسرائيلية المتواجدة عند أبواب الأقصى، بإدخال أعداد كبيرة من المستوطنين اليهود إلى باحات المسجد الأقصى بشكل استفزازي بالتزامن مع الاعتداء على المصلين المسلمين، ومنع دخول مَن تقل أعمارهم عن 50 عامًا".
وأضافت: "الشرطة الإسرائيلية تعمل على إفراغ ساحات المسجد الأقصى من المصلين المسلمين، وأعاقت دخول طلبة المدارس الشرعية داخل باحات المسجد الاقصى، وقامت بالتدقيق في هوياتهم وتفتيش حقائبهم المدرسية".
وتأتي هذه الإجراءات المشدَّدة من قبل الشرطة الإسرائيلية بالتزامن مع بدء الأعياد اليهودية.
وتعمل السلطات الإسرائيلية على تسهيل وصول اليهود المحتفلين بالأعياد إلى باحات المسجد، وتعرقل دخول المسلمين خشية الاحتكاك ونشوب صدامات.