تزامناً مع الأعياد اليهودية.. عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم الأحد، المسجد الأقصى في القدس، بحماية مشددة من القوات الإسرائيلية، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وشهدت ساعات الصباح الأولى من اليوم تشديدًا للإجراءات من جانب الجيش الإسرائيلي، في محيط المسجد الأقصى، حيث مُنع المصلون من الوصول للمسجد وحُرم المواطنون والطلبة من الوصول إلى باحاته.