لوموند: حماس تستغل شعبيتها لاستمالة الشباب الفلسطيني في لبنان

رأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الحرب بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر الماضي أسهمت بزيادة شعبية الحركة بين الفلسطينيين في لبنان، فيما بدأت ببذل الجهود لتعبئة الشباب واستمالتهم نحوها.

ووفق الصيحفة، فإن إنشاء هيكل "طلائع طوفان الأقصى" الذي أُعلن عنه في بيروت يوم 4 كانون الأول/ديسمبر، يهدف إلى حشد الشباب الفلسطيني حول هدف "تحرير القدس - المسجد الأقصى".

ورأت بأن "قيادة حماس تؤكد عزمها إشراك الشباب الفلسطينيين في لبنان، خاصة أولئك الذين شاهدوا أجدادهم يطردون من فلسطين، فيما يأمل هؤلاء الشباب بتحقيق حلم العودة".

وأشار أسامة حمدان، مسؤول المكتب السياسي لحماس، إلى الطرق المتنوعة التي يمكن لهؤلاء الشباب من خلالها المساهمة في القضية، وليس فقط من خلال الصراع المسلح.