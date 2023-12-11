لوموند: حماس تستغل شعبيتها لاستمالة الشباب الفلسطيني في لبنان
رأت صحيفة "لوموند" الفرنسية أن الحرب بين إسرائيل وحماس منذ السابع من أكتوبر الماضي أسهمت بزيادة شعبية الحركة بين الفلسطينيين في لبنان، فيما بدأت ببذل الجهود لتعبئة الشباب واستمالتهم نحوها.
ووفق الصيحفة، فإن إنشاء هيكل "طلائع طوفان الأقصى" الذي أُعلن عنه في بيروت يوم 4 كانون الأول/ديسمبر، يهدف إلى حشد الشباب الفلسطيني حول هدف "تحرير القدس - المسجد الأقصى".
ورأت بأن "قيادة حماس تؤكد عزمها إشراك الشباب الفلسطينيين في لبنان، خاصة أولئك الذين شاهدوا أجدادهم يطردون من فلسطين، فيما يأمل هؤلاء الشباب بتحقيق حلم العودة".
وأشار أسامة حمدان، مسؤول المكتب السياسي لحماس، إلى الطرق المتنوعة التي يمكن لهؤلاء الشباب من خلالها المساهمة في القضية، وليس فقط من خلال الصراع المسلح.
وبحسب "لوموند" أثار هذا الإعلان بشكل غير متوقع مخاوف باسترجاع عصر السبعينيات، عندما أصبح لبنان قاعدة لفدائيي فتح، ما أسهم في اندلاع الحرب الأهلية، فما نددت شخصيات سياسية في لبنان بهذه الخطوة، بسبب المخاوف من انتهاك سيادة الوطنية واحتمال تجدد الصراع.
من جانبه، قال جبران باسيل، زعيم التيار الوطني الحر المتحالف مع ميليشيا حزب الله، إن إنشاء "حماس لاند" في جنوب لبنان يمكن أن يضعف موقف البلاد ضد إسرائيل، وهو ما يتعارض مع دعوة اتفاق الطائف لنزع سلاح الفلسطينيين داخل مخيمات اللاجئين وخارجها.
وردًا على رد الفعل العنيف، أوضحت حماس أن الهيكل المشكل حديثًا ليس عسكريًّا، بل هو كيان شعبي يهدف إلى تنظيم الشباب الفلسطيني، إذ يؤكد حمدان أن الحركة لا تسعى للتدخل في شؤون لبنان الداخلية أو زعزعة استقرار البلاد.
ويشير محللون مثل كزافييه جينيارد إلى أن "حماس تهدف إلى استمالة هؤلاء المجندين الشباب بدلًا من دمجهم بشكل كامل، وبالتالي توسيع قاعدتها الشعبية مع الأفراد الذين قد لا يتوافقون بالكامل مع أيديولوجيتها".
وينظر إلى هذه الخطوة على أنها جهد إستراتيجي وفرصة لحماس للاستفادة من زخمها الحالي لتعزيز نفوذها داخل الشتات الفلسطيني، ولاسيما في مخيمات اللاجئين اللبنانية.
وشهدت المخيمات الخاضعة تقليديًّا لسيطرة فتح صعودًا تدريجيًّا لنفوذ حماس، بمساعدة من دعم ميليشيا حزب الله واصطفاف بعض الفصائل الإسلامية.
وأشارت "لوموند" إلى "التحديات الاقتصادية في هذه المعسكرات، ما يجعل التجنيد أسهل بالنسبة لحماس، ولاسيما بين أولئك الذين خاب أملهم في فتح، والتي يُنظر إليها على أنها فاسدة وغير فعالة في تحقيق السلام.
وتأتي مبادرة حماس في أعقاب المصالحة مع إيران وميليشيا حزب الله، إذ وجد مسؤولون رفيعو المستوى ملجأ في لبنان بعد مواجهة الضغوط في تركيا وقطر.
ولفتت الصحيفة إلى زيادة ظهور الجناح العسكري لحماس، في لبنان، ورغم أن مساهمتهم تظل محدودة وتحت إشراف حزب الله، إلا أنها تزيد من المخاوف بين المسؤولين اللبنانيين، وتعزز تصميم إسرائيل على إنشاء منطقة عازلة في جنوب لبنان من خلال التفاوض أو القوة.
المصدر: صحيفة "لوموند" الفرنسية