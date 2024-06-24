السودان.. لماذا يرفض "البرهان" مبادرات الحوار؟

ومنذ يناير/ كانون الثاني الماضي، رفض الجيش السوداني عددا من المبادرات التي طرحتها "تقدم" أو التي طُرحت من أطراف ومنظمات دولية أو إقليمية، لوقف الحرب في البلاد.

كما يجد السياسيون، أن سببا آخر لرفض "البرهان" وحلفائه من الإسلاميين، التفاعل مع مبادرات عدة من جانب "تقدم" للجلوس على طاولة واحدة تجمع قائد الجيش السوداني، وقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يعود إلى آمال كان يعقدها البرهان نفسه، تتعلق بتحقيق انتصارات على "الدعم السريع".

لكن جاء هذا مناقضًا لواقع سريان الأمور في ظل خسارة "البرهان" مناطق واسعة في السودان.

وعدّ سياسيون في تصريحات لـ"إرم نيوز"، ما تردد من أنباء حول موافقة الجيش على عقد لقاء يجمع بين البرهان وحميدتي، بالتزامن مع مبادرة خرجت من مجلس السلم والأمن بالاتحاد الأفريقي السبت الماضي، أنها "مراوغة" مرتبطة بما يجهز من تشكيل قوة عسكرية من جانب الأمم المتحدة في السودان، في حال عدم ظهور أي بوادر للتفاوض بين "البرهان" و"حميدتي"، خلال الأسابيع المقبلة.

وأكدت مصادر رفيعة المستوى في "تقدم" لـ"إرم نيوز"، أن ما تردد عن أنباء من موافقة الجيش على لقاء مع "تقدم" بالتزامن مع الإعلان عن المبادرة الأفريقية، والتي نسبت إلى صفحات ليست محسوبة على "تقدم"، هي ليست أكثر من "مراوغة" مع المجتمع الدولي، سيعدل الجيش "مقصدها" مع الوقت حتى لا يظهر على أنه رافض للتفاوض أو ملتزم به بحسب المتغيرات.

كانت صفحات منسوبة لـ"تقدم" غير رسمية وليست تابعة لجهازها الإعلامي، نشرت أن القوات المسلحة السودانية وافقت على عقد لقاء للتشاور معها لوقف الحرب، وهو ما تم نفيه رسميا لـ"إرم نيوز" عبر الناطق الرسمي باسم تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية "تقدم"، بكري الجاك.