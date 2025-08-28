"الدعم السريع" تقترب من السيطرة على مدينة الفاشر

كشف مصدر عسكري اقتراب قوات الدعم السريع من السيطرة على مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، بعد أن واصلت تضييق الخناق على قوات بورتسودان وحلفائها، لحصارهم في مقر الفرقة السادسة مشاة والمدرعات والمدفعية وسلاح النقل وموقع اليوناميد وبعض المواقع الحكومية.

وذكر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، لـ"إرم نيوز" أن "الوضع الميداني أصبح حساسا للغاية، وسيطرة الدعم السريع على الفاشر باتت مسألة وقت فقط إذا استمرت العمليات بهذا الزخم، خاصة مع تضييق الخناق على مواقع قوات بورتسودان.

وتنفذ الدعم السريع، منذ الأسبوع الماضي، حملة عسكرية هي الأكبر من نوعها، نجحت خلالها في السيطرة على مواقع حيوية داخل مدينة الفاشر، مقتربة أكثر من مواقع قوات بورتسودان.

ويرى مراقبون أن "التحركات الأخيرة لقوات الدعم السريع تهدف إلى قطع خطوط الإمداد عن قوات بورتسودان وإضعاف قدرته على المقاومة داخل المدينة.

ووفقا لهم، فإن هذا يشير إلى أن الفاشر على أعتاب تغيير موازين القوى العسكرية، حيث قد تؤدي السيطرة على المدينة إلى تعزيز النفوذ السياسي والعسكري للقوات المهاجمة في شمال دارفور.

وأشاروا إلى أن الدعم السريع، بقدراته اللوجستية والتكتيكية، يمتلك أفضلية كبيرة في هذه المرحلة، وقد يفرض حصارا شبه كامل على قوات بورتسودان في وقت قصير؛ ما يجعل السيطرة على الفاشر مسألة وقت.