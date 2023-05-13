دُمر بالكامل.. أسرة من غزة تفر من منزلها قبل قصفه للمرة الثانية

تلقت أسرة فاطمة بشير تحذيرات قبل دقائق قليلة من غارة جوية إسرائيلية دمرت منزلهم في منطقة دير البلح بغزة للمرة الثانية خلال عشر سنوات، ولم يتبق منه سوى كتلة من الركام وأثاث محطم وأدوات منزلية متناثرة.

وقبل الضربة بوقت قصير، أصابت مقذوفات أصغر المنزل، وهو أسلوب يستخدمه الجيش الإسرائيلي لتنبيه المدنيين من هجوم وشيك، مما يمنحهم الوقت الكافي للهروب إلى الخارج.

وقالت: "سمعنا الصوت، جيراننا بيصيحوا، صاروا يصرخوا اطلعوا من الدار، أخلوا الدار.. جرينا في الشارع.. ما اخدناش ولا حاجة".