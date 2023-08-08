مفوضية اللاجئين تفرج عن بيانات النازحين السوريين في لبنان

أفرجت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عن بيانات النازحين السوريين في لبنان المسجلين لديها.

وأعلن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، عبدالله بو حبيب، بعد لقائه، اليوم الثلاثاء، وفدًا من المفوضية، عن التوصل إلى هذا الاتفاق في "ختام مسار طويل من التفاوض بدأ منذ عام".

وأضاف: "نحن نشهد، اليوم، ختام هذه المرحلة الشاقة من المفاوضات من خلال ما اتفقنا عليه حول تسليم البيانات، التي يعتبرها لبنان حقًا سياديًا".

وأوضح "بو حبيب" أن الاتفاق يخدم مصلحة الطرفين اللبناني والأممي، كما يخدم الدول المانحة لجهة عدم استفادة الأشخاص الذين "يستغلون هذه التقديمات بصورة غير قانونية".

من جهته، قال المستشار العام ورئيس دائرة الشؤون القانونية في المفوضية، لانس بارثولوميوز، إنه تم التوصل مع الجانب اللبناني إلى اتفاقية تتوافق مع المعايير العالمية لحماية البيانات، موضحًا أن الحكومة اللبنانية تلتزم "بعدم استخدام أي بيانات تتم مشاركتها لأغراض تتعارض مع القانون الدولي".