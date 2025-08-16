الخارجية الأمريكية: إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إيقافها إصدار جميع تأشيرات الزيارة الخاصة بالأفراد القادمين من قطاع غزة.

وأفادت الخارجية الأمريكية إنها بدأت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من قطاع غزة خلال إجرائها "مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية".

وسرّع الجيش الإسرائيلي وتيرة الاستعدادات للعملية البرية المرتقبة بعد اجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان، وسط توترات بينهما.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أثار عاصفة تنديدات دولية بعد إعلانه الرغبة في احتلال قطاع غزة بالكامل، وسط استمرار التأييد الأمريكي للعملية الإسرائيلية العسكرية.