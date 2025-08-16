فرنسا تندد بمشروع إسرائيلي لبناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية

logo
العالم العربي

الخارجية الأمريكية: إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة

الخارجية الأمريكية: إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة
وزارة الخارجية الأمريكيةالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 أغسطس 2025، 2:17 م

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم السبت إيقافها إصدار جميع تأشيرات الزيارة الخاصة بالأفراد القادمين من قطاع غزة.

وأفادت الخارجية الأمريكية إنها بدأت إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من قطاع غزة خلال إجرائها "مراجعة كاملة وشاملة للعملية والإجراءات المتبعة في الأيام القليلة الماضية لإصدار عدد قليل من التأشيرات المؤقتة لأغراض طبية وإنسانية".

أخبار ذات علاقة

وثيقة إسرائيلية: "حماس" غيّرت موقفها من اتفاق التهدئة في غزة

وثيقة إسرائيلية: "حماس" غيّرت موقفها من اتفاق التهدئة في غزة

وسرّع الجيش الإسرائيلي وتيرة الاستعدادات للعملية البرية المرتقبة بعد اجتماع وزير الدفاع يسرائيل كاتس ورئيس الأركان، وسط توترات بينهما.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أثار عاصفة تنديدات دولية بعد إعلانه الرغبة في احتلال قطاع غزة بالكامل، وسط استمرار التأييد الأمريكي للعملية الإسرائيلية العسكرية.

 

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC