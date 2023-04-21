السودان.. "الدعم السريع" توافق على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة

قالت قوات الدعم السريع في السودان، إنها وافقت على هدنة إنسانية لمدة 72 ساعة تبدأ في السادسة صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (04.00 بتوقيت غرينتش)، ما يفسح المجال لتهدئة محتملة لقتال مستمر منذ ستة أيام مع الجيش السوداني.

وأضافت قوات الدعم، في بيان، أن "الهدنة تأتي تزامنا مع عيد الفطر المبارك ولفتح ممرات إنسانية لإجلاء المواطنين وإتاحة الفرصة لهم لمعايدة ذويهم".

وتابعت أنها أجبرت على الدفاع عن النفس للتصدي إلى ما وصفته بأنه "انقلاب قيادة القوات المسلحة"، وذكرت أنها ملتزمة "خلال فترة الهدنة المعلنة بالوقف الكامل لإطلاق النار".

ولم يصدر الجيش السوداني أي تعليق حتى الآن.

وقُتل أكثر من 330 شخصا، حتى الآن، في الصراع العنيف الذي اندلع مطلع الأسبوع.

ووقعت أعنف اشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في العاصمة الخرطوم وحولها وفي دارفور، الإقليم الذي لا يزال يعاني بعد صراع طويل انتهى قبل ثلاثة أعوام.