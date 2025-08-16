تعزيزات ضخمة.. مدن الساحل السوري تشهد تحركات عسكرية وأمنية مريبة

يشهد الساحل السوري منذ أيام تحركات عسكرية وأمنية مريبة، شملت وصول تعزيزات ضخمة إلى مدن اللاذقية وطرطوس وجبلة.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصلت تعزيزات تابعة لوزارة الدفاع إلى المنطقة، ضمت دبابات وحاملات جند وآليات دفع رباعي، تزامنت مع تنظيم مسيرات عسكرية استعراضية على الكورنيش الشمالي في اللاذقية وأخرى مماثلة في طرطوس.

ودخلت قوات "العصائب الحمراء" برفقة الشرطة العسكرية إلى مدينة جبلة وتمركزت فيها، دون صدور أي توضيحات رسمية حول طبيعة المهمة، بحسب المرصد.

وتأتي هذه التطورات بعد أيام من تحركات أمنية غير مسبوقة في 22 أيار/ مايو، حين دخلت أرتال أمنية مكثفة إلى مدينتي جبلة واللاذقية، وشارك فيها عناصر ملثمون، على الرغم من صدور قرار رسمي يمنع تغطية الوجه أثناء المهام الميدانية.

ورُصد استنفار أمني في قريتي الشراشير والقبيسة القريبتين من قاعدة حميميم الروسية، حيث أغلقت قوات الأمن مداخل ومخارج القريتين ومنعت الدخول والخروج، في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا أمنيًا متزايدًا عقب الهجوم الأخير على القاعدة.