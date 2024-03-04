قصف إسرائيلي يستهدف بلدتيْ كفركلا وبليدا جنوبي لبنان‎

استهدف الجيش الإسرائيلي، فجر الاثنين، بلدتي "كفركلا" و"بليدا" في قضاء "مرجعيون"، جنوبي لبنان، بغارة جوية وقصف مدفعي.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، إن "الطيران الحربي المعادي (الإسرائيلي) شن غارة مستهدفاً بصاروخين حي الجبّانة القديمة في كفركلا".

وأضافت أن "أطراف بليدا، تتعرض إلى قصف مدفعي"، دون مزيد من التفاصيل.

وفي وقت سابق، أفادت الوكالة بأن "الطيران الحربي المعادي شن غارتين على (عيتا الشعب) الجنوبية، استهدفت الأولى أطراف البلدة الشمالية، في محيط (خلة وردة)، فيما استهدفت الغارة الثانية وسط البلدة".

وذكرت الوكالة أن "أجواء بلدات قضاء (صور) شهدت تحليقاً مكثفاً للطائرات الحربية والمسيّرة" الإسرائيلية.