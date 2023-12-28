الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصادر أموالا خلال اقتحامه للضفة الغربية
قتل شاب برصاص القوات الإسرائيلية ليل الأربعاء الخميس في الضفة الغربية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، خلال اقتحام لمدينة رام الله تخللته مداهمة محال صرافة ومصادرة ملايين الشواكل.
وتشهد الضفة تصاعدا في أعمال العنف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في السابع من أكتوبر.
وأفادت وزارة الصحة في بيان "استشهاد الشاب حازم عبد الفتاح قطاوي، في رام الله"، بينما أكدت جمعية إسعاف الهلال الأحمر الفلسطيني نقل ثمانية إصابات "بالرصاص الحي" من المدينة.
وشاهد صحافي في وكالة "فرانس برس" فلسطينيين يلقون زجاجات حارقة على القوات الإسرائيلية التي اقتحمت المدينة التي تضم مقر السلطة الوطنية الفلسطينية.
من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على "مهاجمين ألقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وفتحوا النار على قوات الأمن الإسرائيلية".
وقال المتحدث باسمه عبر منصة "إكس" إن القوات الإسرائيلية نفذت "حملة واسعة النطاق... لمصادرة أموال حماس"، مشيرا إلى أن الجنود صادروا "ملايين الشواكل واعتقلوا 21 مطلوبا على خلفية حيازة أموال الإرهاب... وللاشتباه بضلوعهم في تمويل منظمة حماس والعملات الرقمية والأموال النقدية في إطار عملهم بصفة مقدمي خدمات مالية".
بدوره، أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان إن "ملايين الشواكل كانت مخصصة لحماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن المحال المعنية "سيتم تصنيفها كمنظمات إرهابية بسبب نشاطها في تحويل الأموال لأغراض إرهابية".
وشاهد مصور فرانس برس محلا للصرافة وقد تضرر وتهشم زجاجه وتساقط أرضا.
من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنها اقتحمت "محلات صرافة في المحافظات واعتقلت موظفين فيها".