الجيش الإسرائيلي يقتل فلسطينيا ويصادر أموالا خلال اقتحامه للضفة الغربية

من جانبه، زعم الجيش الإسرائيلي إطلاق النار على "مهاجمين ألقوا عبوات ناسفة وزجاجات حارقة وفتحوا النار على قوات الأمن الإسرائيلية".

وقال المتحدث باسمه عبر منصة "إكس" إن القوات الإسرائيلية نفذت "حملة واسعة النطاق... لمصادرة أموال حماس"، مشيرا إلى أن الجنود صادروا "ملايين الشواكل واعتقلوا 21 مطلوبا على خلفية حيازة أموال الإرهاب... وللاشتباه بضلوعهم في تمويل منظمة حماس والعملات الرقمية والأموال النقدية في إطار عملهم بصفة مقدمي خدمات مالية".

بدوره، أفاد مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت في بيان إن "ملايين الشواكل كانت مخصصة لحماس والجهاد الإسلامي في الضفة الغربية"، مشيرا إلى أن المحال المعنية "سيتم تصنيفها كمنظمات إرهابية بسبب نشاطها في تحويل الأموال لأغراض إرهابية".

وشاهد مصور فرانس برس محلا للصرافة وقد تضرر وتهشم زجاجه وتساقط أرضا.

من جهته، قال نادي الأسير الفلسطيني إن "قوات الاحتلال اعتقلت منذ مساء الأربعاء وحتى صباح الخميس 25 مواطنا على الأقل من الضفة الغربية"، مشيرا إلى أنها اقتحمت "محلات صرافة في المحافظات واعتقلت موظفين فيها".