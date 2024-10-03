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وزير خارجية لبنان: نصر الله وافق على وقف إطلاق النار "قبيل اغتياله"

وزير خارجية لبنان: نصر الله وافق على وقف إطلاق النار "قبيل اغتياله"
أشخاص يقفون بالقرب من صورة لحسن نصر اللهالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
03 أكتوبر 2024، 6:07 ص

قال وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب، إن الأمين العام الراحل لـ"حزب الله" حسن نصر الله، كان قد وافق على وقف إطلاق النار لمدة 21 يوماً، وذلك قُبيل اغتياله بأيام.

وفي مقابلة مع شبكة "سي أن أن" الأمريكية، الأربعاء، قال بوحبيب: "وافق نصر الله"، موضحًا: "لقد وافقنا تماماً، وافق لبنان على وقف إطلاق النار، ولكن بالتشاور مع الحزب. وتشاور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع الحزب، وأبلغنا الأميركيين والفرنسيين بما حدث".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون وحلفاء آخرون دعوا إلى وقف إطلاق النار المؤقت، خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي.

وأضاف: "أخبرونا أن نتنياهو وافق أيضاً على البيان الذي أصدره بايدن وماكرون.. كان من المقرر أن يذهب كبير مستشاري البيت الأبيض أموس هوكستين إلى لبنان للتفاوض على وقف إطلاق النار".

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