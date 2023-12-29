عام من الزلزال والتضخم ونقص الغذاء في سوريا.. و2024 لا تعد بالأفضل

وحضر الرئيس السوري بشار الأسد أول قمة عربية منذ 13 عامًا، في مدينة جدة السعودية، كما شارك في أعمال القمة العربية الطارئة التي استضافتها السعودية لبحث الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، كما زار رسميًّا الإمارات وموسكو.

وفي خطوة عززت عودته للواجهة الدبلوماسية، التقى الأسد في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، الرئيس الصيني شي جين بينغ في أول زيارة له إلى بكين منذ عقدين، وحضر دورة الألعاب الآسيوية مع كبار الشخصيات الأجنبية.

مطارات خارج الخدمة

ميدانيًّا وعسكريًّا، تكرر خروج مطار دمشق عن الخدمة جراء استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي؛ الحدث الأبرز هذا العام ولا سيما بعد استهدافه الأخير عقب ساعات من عودته إلى العمل بعد فترة إغلاق هي الأطول منذُ شهر تشرين الأول/ أكتوبر، كما تعرض مطار حلب لقصف صاروخي أخرجه عن الخدمة وتمت جدولة الرحلات الجوية إلى مطار اللاذقية.

تحولات عسكرية

تحولت مواقع في سوريا منذ بداية العام إلى أهداف لضربات جوية إسرائيلية شبه أسبوعية، قال المرصد السوري لحقوق الإنسان إنها تستهدف مقرات ومواقع عسكرية تابعة لفصائل إيرانية وميليشيا حزب الله اللبناني، فيما تسببت تلك الضربات حتى شهر تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، بحسب المرصد، بإصابة 106 أهداف ومقتل 96 من العسكريين.

وفي يوم وصف بـ"الدامي"، وقع في الـ5 من شهر أكتوبر/ تشرين الأول تفجير استهدفَ حفل تخرج ضباط في الكلية الحربية في مدينة حمص وسط سوريا، كان يضم عدة شخصيات رسمية هامة بينها وزير الدفاع إضافة إلى عشرات الضباط الخريجين وعائلاتهم وذويهم، وأسفر بحسب بيانات وزارة الصحة عن 125 قتيلًا وإصابة 277.