عودة التوتر لجنوب لبنان بعد هجمات متبادلة بين "حزب الله" وإسرائيل

شهدت الجبهة اللبنانية الجنوبية، اليوم، توترا جديدا وتبادلا لإطلاق النار بين عناصر مليشيا حزب الله والجيش الإسرائيلي، وذلك بعد هدوء نسبي في المنطقة خلال الساعات الماضية.

وذكرت مصادر محلية أن مليشيا حزب الله نفذت سلسلة هجمات استهدفت موقع "رويسات العلم الإسرائيلي" في مزارع شبعا في القطاع الشرقي، وثكنة راميم، وموقع حدب يارون في القطاع الأوسط، كما استهدفت ثكنة برانيت في القطاع الغربي.