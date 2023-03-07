السودان.. إعفاء وتعيين عدد من الولاة في كردفان

أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارًا قضى بإعفاء وتعيين ولاة غرب وجنوب كردفان غرب البلاد.

وقضى قرار "البرهان" بتعيين محمد إبراهيم عبدالكريم أحمد، واليًا لولاية جنوب كردفان بدلًا عن موسى جبر محمود، وتعيين معتصم عبدالسلام العوض عبدالسلام، واليًا لغرب كردفان بدلًا عن خالد محمد جيلي.

وتزامن قرار البرهان مع قرار لمجلس الوزراء الانتقالي، بتكليف فتح الله الحاج أحمد بمهام والي ولاية البحر الأحمر، وإنهاء تكليف على عبدالله أدروب.