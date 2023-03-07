السودان.. إعفاء وتعيين عدد من الولاة في كردفان
أصدر رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الثلاثاء، قرارًا قضى بإعفاء وتعيين ولاة غرب وجنوب كردفان غرب البلاد.
وقضى قرار "البرهان" بتعيين محمد إبراهيم عبدالكريم أحمد، واليًا لولاية جنوب كردفان بدلًا عن موسى جبر محمود، وتعيين معتصم عبدالسلام العوض عبدالسلام، واليًا لغرب كردفان بدلًا عن خالد محمد جيلي.
وتزامن قرار البرهان مع قرار لمجلس الوزراء الانتقالي، بتكليف فتح الله الحاج أحمد بمهام والي ولاية البحر الأحمر، وإنهاء تكليف على عبدالله أدروب.
وأوضح وزير الحكم الاتحادي، محمد كرتكيلا صالح، أن قرارات الإعفاء والتعيين والتكليف تأتي في سياق مقتضيات المرحلة الراهنة التي تمر بها الولايات الثلاث، وتجاوبًا مع الظروف التي تعيشها تلك الولايات.
وحمّل كرتكيلا الولاة المعينين والمعفيين لدى لقائهم مسؤولية الارتقاء بالأداء، والعمل على نهضة واستقرار الولايات، بما يحقق المصلحة العامة لمواطنيها، ويوفر متطلبات التنمية والاستقرار والحياة الكريمة.
ويمر السودان بتجربة انتقال هشة منذ قرارات رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، في 25 تشرين الأول/ أكتوبر 2021، والتي قضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ في البلاد.
ووقع عدد من القوى السياسية مع المكون العسكري، في الخامس من كانون الأول/ديسمبر الماضي، على "اتفاق سياسي إطاري" يمهد لاستمرار الحوار حول 5 قضايا رئيسة قبل التوصل إلى الاتفاق النهائي.
وينتظر أن تقود العملية السياسية إلى اتفاق نهائي بين الأطراف السودانية خلال المرحلة المقبلة، تتشكل بعد ذلك حكومة جديدة تقود فترة انتقالية مدتها 24 شهرًا، وتنتهي بإجراء انتخابات عامة تضع البلاد على طريق التحول الديمقراطي.