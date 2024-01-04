دول غربية تطالب رعاياها بمغادرة لبنان
دعت عدة دول غربية، اليوم الأربعاء، مواطنيها لمغادرة لبنان، وسط مخاوف من اتساع الحرب في غزة، بعد أن اغتالت إسرائيل قيادات من حركة حماس في بيروت، أمس الثلاثاء.
وأصدرت كل من كندا وبريطانيا والسويد وألمانيا والدنمارك وأمريكا بيانات تطالب رعاياها بعدم السفر إلى لبنان ومغادرته فوراً للمتواجدين فيه.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان لها على منصة "أكس" إنه "لا يمكن استبعاد تفاقم الوضع واتساع نطاق الصراع، لا سيما بعد مقتل نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في بيروت يوم الثاني من يناير".
وأوضحت أن "التحذير ينطبق على المناطق الجنوبية من لبنان على وجه الخصوص شمالاً حتى الضواحي الجنوبية للعاصمة بيروت".
من جهتها طالبت كندا رعاياها بالتفكير بمغادرة البلاد، بينما لا تزال الرحلات الجوية التجارية متاحة.
وفي أسوأ تصعيد، منذ 2006، يسود التوتر في جنوب لبنان بسبب الاشتباكات الدائرة بين ميليشيات حزب الله والجيش الإسرائيلي على الحدود، على خلفية الحرب في قطاع غزة.