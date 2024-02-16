وزير خارجية إسرائيل: لا نية لنا بترحيل الفلسطينيين وحكم غزة

قال وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إنه سيتعين على إسرائيل التعامل مع رفح؛ لأنه لا يمكنها ترك حماس هناك، مشيرا إلى أن إسرائيل ليست لديها أي خطط لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة.

جاء حديث كاتس خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، الذي انعقد اليوم الجمعة، وفق ما نقلت وكالة رويترز.

وأضاف: "ليست لدينا أي نية لترحيل أي فلسطيني من قطاع غزة"، وقال إن إسرائيل لا تريد أن تحكم غزة بعد أن تنهي حربها على حركة حماس التي تدير القطاع.

وحذر وزير الخارجية الإسرائيلي من أن إسرائيل ستضطر إلى إبعاد ميليشيا حزب الله عن الحدود في جنوب لبنان إذا فشلت الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي لتخفيف التوترات.

وقال كاتس: "لا بد أن يضغط العالم على إيران وحزب الله للانسحاب من جنوب لبنان وتنفيذ قرار الأمم المتحدة رقم 1701".

وتهيمن قضايا الحرب بين إسرائيل وحماس، والحرب الروسية الأوكرانية، والصراعات في القرن الأفريقي على المؤتمر الذي يعقد في مدينة ميونخ جنوبي ألمانيا من الجمعة إلى الأحد، ويحضره نخبة من مسؤولي الدفاع والأمن في العالم.