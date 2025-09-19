"اليونيفل": الغارات الإسرائيلية تنذر بنسف الاستقرار "الهش" جنوب لبنان

اعتبرت قوات الأمم المتحدة "اليونيفيل" في جنوب لبنان في تصريح صحافي أن" الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت مناطق في جنوب لبنان، الليلة الماضية، تُعد انتهاكاً واضحاً وصريحاً لقرار مجلس الأمن الرقم 1701، وتشكل تهديداً مباشراً للاستقرار الهش الذي تحقق في تشرين الثاني من العام الماضي. كما أنها تقوّض ثقة المدنيين في إمكانية التوصل إلى حل سلمي لهذا النزاع".

وأضافت بحسب بيان نقلته وكالة الإعلام اللبنانية الوطنية:"يستمر جنود حفظ السلام في تقديم الدعم لكلا الطرفين لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الرقم 1701، فيما تواصل اليونيفيل والجيش اللبناني عملهما الميداني اليومي لتعزيز الاستقرار في جنوب لبنان وعلى طول الخط الأزرق. وقد اضطرت وحدات من قوات حفظ السلام في موقعين بمنطقة دير كيفا، بالقرب من برج قلاوية، إلى الانتقال إلى أماكن آمنة نتيجة هذه الاعتداءات، التي عرّضت بشكل خطير حياة الجنود اللبنانيين وعناصر اليونيفيل والمدنيين للخطر".



وختم البيان:"إننا ندعو جيش الدفاع الإسرائيلي إلى التوقف الفوري عن شن أي غارات إضافية، والتزام الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية. كما نؤكد ضرورة أن تلتزم جميع الأطراف تجنب أي انتهاكات أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى تصعيد إضافي. ندعو جميع الأطراف إلى الالتزام الكامل لأحكام قرار مجلس الأمن الرقم 1701 وتفاهم وقف الاعمال العدائية، إذ إن هذه الآليات وُضعت خصيصاً لمعالجة الخلافات وتجنب اللجوء إلى العنف من جانب واحد، ويجب الاستفادة منها الى اقصى الحدود. كما يشكّل استمرار التصعيد تهديداً للتقدم الذي أحرزته الأطراف في جهودها لاستعادة الاستقرار".

ويأتي ذلك بعد ليلية ساخنة شهدها جنوب لبان جراء سلسلة من الغارات الإسرائيلية طالت عدة مواقع.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، مساء الخميس، أنه هاجم مستودعات أسلحة لقوة الرضوان التابعة لميليشيا حزب الله، جنوب لبنان.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: "أغار جيش الدفاع على عدة مستودعات أسلحة تابعة لقوة الرضوان في حزب الله الإرهابي في منطقة جنوب لبنان".

ونوّه، في حسابه الرسمي على منصة "إكس"، إلى أنه "قبل الغارة تم اتخاذ خطوات لتقليص إمكانية إصابة المدنيين، شملت توجيه إنذارات واستخدام أنواع الذخيرة الدقيقة والاستطلاع الجوي وغيرها من المعلومات الاستخبارية".

وأوضح أدرعي أن "المستودعات المستهدفة زرعت في قلب السكان المدنيين بما يشكل دليلا آخر على استخدام حزب الله الإرهابي السكان دروعًا بشرية لأنشطته من داخل المنشآت المدنية".

وأشار إلى أن "وجود الوسائل القتالية المستهدفة شكّل انتهاكًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان، ومعرضًا سكان المنطقة للخطر، إذ سيواصل جيش الدفاع العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".

ولفت أدرعي إلى أن "حزب الله الإرهابي يواصل محاولاته لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية في جنوب لبنان، خاصة تلك التابعة لوحدة قوة الرضوان بهدف استهداف دولة إسرائيل".

وذكر أن "وحدة الرضوان في حزب الله الإرهابي خططت ودفعت على مدار سنوات بما يسمى خطة احتلال الجليل، حيث تم القضاء على قادة الوحدة، خلال شهر أيلول، في بيروت خلال عملية سهام الشمال، ومنذ ذلك الحين تحاول الوحدة إعادة إعمار قدراتها".

وأكد أن "قوات جيش الدفاع تعمل، على مدار العامين الماضيين، ضد محاولات الوحدة إعمار قدراتها من جديد".