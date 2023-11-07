الأمم المتحدة: غزة تقترب من "نقطة الانهيار" بسبب غياب الوقود

قال المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية ينس ليرك، اليوم الثلاثاء، إن الخدمات في قطاع غزة تقترب من "نقطة الانهيار"؛ بسبب غياب إمدادات الوقود، مضيفا أن جميع شاحنات الإغاثة التي دخلت القطاع، وعددها 569 حتى الآن، لم تحمل أي منها مادة الوقود.

وتحدث مارتن جريفيث منسق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة الأسبوع الماضي عن "بعض التقدم" الذي سجل الأسبوع الماضي في المفاوضات المتعلقة بالسماح بدخول الوقود إلى قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل، دون الخوض في تفاصيل.

من جانبه أوضح المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندماير أنه يتم "إغلاق مزيد ومزيد من المرافق، والمزيد من سبل إنقاذ الحياة"، في إشارة إلى إمدادات الوقود.