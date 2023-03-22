واشنطن تعتبر تصريحات سموتريتش "مهينة وخطيرة"
وصفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أنكر، الأحد، في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وشعب، بأنها "مهينة" و"خطيرة".
وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين: "نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل أيضًا مهينة وخطيرة".
وأضاف: "يملك الفلسطينيون تاريخًا وثقافة ثريين، والولايات المتحدة تثمّن شراكتنا مع الشعب الفلسطيني".
كما ندد "باتيل" بالخريطة التي كانت على المنصة، حيث تحدث سموتريتش ووصفها بأنها "غير دقيقة".
وأعلن سموتريتش في بث مباشر على "فيسبوك" خلال زيارة خاصة إلى باريس، الأحد، أنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني".
وتم تداول المقطع المصوَّر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وأدلى سموتريتش بتصريحاته في وقت كانت تُجرى في منتجع شرم الشيخ المصري محادثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
وردًا على سؤال عما إذا كانت ستؤثر هذه التصريحات على العلاقات الأمريكية مع إسرائيل، قال باتيل إن سموتريتش "ليس العضو الوحيد في الحكومة الإسرائيلية".
قانون الاستيطان
من جهة أخرى، أعربت الولايات المتحدة عن "قلقها البالغ" إثر إلغاء البرلمان الإسرائيلي جزءًا من قانون يمنع المستوطنين من الإقامة في مناطق في الضفة الغربية المحتلة كانت الحكومة الإسرائيلية قد أخلتها في 2005، معتبرة أن القرار "استفزازي".
وقال باتيل إن "الولايات المتحدة قلقة بشدة حيال تبني الكنيست الإسرائيلي قانونًا يلغي أجزاء مهمة من قانون فك الارتباط العائد إلى العام 2005".
وأضاف: "التغييرات التشريعية التي أعلنت، اليوم، استفزازية، وتأتي بنتائج عكسية على الجهود المبذولة لاستعادة بعض الهدوء مع اقترابنا من شهر رمضان، وعيد الفصح".
وأشار باتيل إلى أن الخطوة تظهر "تناقضًا واضحًا" مع الوعود التي قدمها رئيس الوزراء آنذاك أرييل شارون للرئيس الأمريكي آنذاك جورج دبليو بوش، وكذلك الضمانات التي قدمتها قبل يومين فقط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وتابع: "تدعو الولايات المتحدة إسرائيل إلى الامتناع عن السماح بعودة مستوطنين إلى المنطقة التي يشملها التشريع، بما يتوافق مع وعود رئيس الوزراء الأسبق شارون، والتزام الحكومة الإسرائيلية الحالية تجاه الولايات المتحدة".
لكن "باتيل" امتنع عن إعلان أي عواقب قد تتحملها إسرائيل ردًا على خطوتها هذه.