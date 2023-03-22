واشنطن تعتبر تصريحات سموتريتش "مهينة وخطيرة"

وصفت الولايات المتحدة، اليوم الثلاثاء، تصريحات وزير المال الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الذي أنكر، الأحد، في باريس وجود الفلسطينيين كأفراد وشعب، بأنها "مهينة" و"خطيرة".

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل للصحافيين: "نعتبر أن هذه التصريحات ليست غير دقيقة فحسب، بل أيضًا مهينة وخطيرة".

وأضاف: "يملك الفلسطينيون تاريخًا وثقافة ثريين، والولايات المتحدة تثمّن شراكتنا مع الشعب الفلسطيني".

كما ندد "باتيل" بالخريطة التي كانت على المنصة، حيث تحدث سموتريتش ووصفها بأنها "غير دقيقة".

وأعلن سموتريتش في بث مباشر على "فيسبوك" خلال زيارة خاصة إلى باريس، الأحد، أنه "لا يوجد فلسطينيون لأنه لا يوجد شعب فلسطيني".

وتم تداول المقطع المصوَّر على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأدلى سموتريتش بتصريحاته في وقت كانت تُجرى في منتجع شرم الشيخ المصري محادثات لإعادة الهدوء بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

وردًا على سؤال عما إذا كانت ستؤثر هذه التصريحات على العلاقات الأمريكية مع إسرائيل، قال باتيل إن سموتريتش "ليس العضو الوحيد في الحكومة الإسرائيلية".