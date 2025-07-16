هذه أبرز بنوده.. اتفاق على وقف كامل لإطلاق النار في السويداء السورية

أعلنت مشيخة العقل لطائفة الموحدين المسلمين الدروز في سوريا التوصل إلى اتفاق لوقف كامل لإطلاق النار في السويداء.

وقال شيخ عقل الطائفة يوسف جربوع في تسجيل مصور نشرته صفحة الدار في "فيسبوك" إنه تم التوصل بين مشيخة العقل والسلطات السورية إلى اتفاق، لوقف إطلاق النار وضمان الأمن، و"الاندماج الكامل للمحافظة ضمن الدولة السورية".

ومن أبرز بنود الاتفاق:

ـ إيقاف كامل لجميع العمليات العسكرية بشكل فوري، والتزام جميع الأطراف بوقف التصعيد العسكري أو أي شكل من أشكال الهجوم ضد القوات الأمنية وحواجزها، مع إعادة قوات الجيش إلى ثكناتها.

ـ تشكيل لجنة مراقبة للإشراف على تنفيذ وقف إطلاق النار وضمان الالتزام به.

ـ نشر حواجز الأمن الداخلي والشرطة من الدولة ومنتسبي الشرطة من أبناء محافظة السويداء، في جميع أنحاء المدينة والمناطق المجاورة.

ـ احترام حرمة البيوت وحياة المدنيين، وعدم المساس بأي منزل أو ممتلكات خاصة داخل المدينة، أو في أي من مناطق محافظة السويداء، مع الالتزام بحمايتها من أي اعتداءات أو تخريب.

ـ التوافق على آلية لتنظيم السلاح الثقيل بالتعاون مع وزارة الداخلية والدفاع بما يضمن إنهاء مظاهر السلاح خارج إطار الدولة بالتنسسق مع الوجهاء والقيادات المحلية والدينية مع مراعاة الخصوصية الاجتماعية والتاريخية لمحافظة السويداء.

ـ الاندماج الكامل للسويداء ضمن الدولة السورية، والتأكيد على السيادة الكاملة للدولة السورية على جميع أراضي محافظة السويداء، بما في ذلك استعادة كافة مؤسسات الدولة وتفعيلها على الأرض.

ـ تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق والتحقق في الجرائم والانتهاكات والتجاوزات التي حصلت وتحديد المتسبيين مع تعويض المتضررين، ورد الحقوق لأصحابها.

ـ تأمين طريق دمشق السويداء من قبل الدولة وضمان سلامة المسافرين.

ـ العمل على إطلاق سراح المعتقلين وكشف مصير المغيبين بالأحداث الأخيرة فوراً.