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القناة 12: مقتل قادة عسكريين سوريين في الضربات الإسرائيلية على السويداء

القناة 12: مقتل قادة عسكريين سوريين في الضربات الإسرائيلية على السويداء
دخان يتصاعد من أحد المباني في السويداءالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 2:24 م

قالت القناة 12 العبرية إن أنباء وردت عن مقتل عدد من القادة العسكريين من الجيش السوري في الغارات الإسرائيلية على السويداء.

وبحسب القناة العبرية فقد قتلت الغارات الإسرائيلية خالد الزعبي (قائد قطاع بصرى على الحدود مع الأردن) والقائدين عبد الفتاح المسيفرة وأبو يعقوب من قرية محجة.

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يأتي ذلك بعد شن الجيش الإسرائيلي غارات منذ صباح اليوم الأربعاء طالت أهدافا في دمشق والسويداء ودرعا.

وأعلن الجيش الإسرائيلي إصابة أهداف عسكرية في العاصمة دمشق "تعد نقطة انطلاق للأرتال العسكرية إلى السويداء".

إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة السورية عن مقتل شخص وإصابة 18 في الغارات الإسرائيلية على دمشق.

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