الأولى منذ ربع قرن.. وزير الخارجية السوري يصل واشنطن

وصل وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، اليوم الخميس، إلى واشنطن، في أول زيارة رسمية لوزير خارجية سوري للعاصمة الأمريكية منذ 25 عاماً، وفق قناة "الإخبارية السورية".

وسيجتمع الوزير الشيباني والوفد المرافق له، مع مشرّعين أمريكيين وأعضاء في مجلس الشيوخ لمناقشة عقوبات محدّدة فرضتها واشنطن على سوريا بموجب قوانين مثل قانون قيصر، ورفعها بشكل دائم.

وسيلتقي الشيباني نظيره الأمريكي ماركو روبيو، يوم غد الجمعة. بحسب ما نقل موقع "إكسيوس" الأمريكي عن السيناتور ليندسي غراهام.

وتعد زيارة الشيباني لواشنطن الأولى من نوعها لوزير خارجية سوري منذ 25 عاماً، وتأتي نتيجة تطوّر الحوار بين الحكومتين بشأن تخفيف القيود الاقتصادية، ما يفتح الباب أمام انخراط الشركات الدولية في مشاريع إعادة الإعمار والاستثمار في البلاد.

وأنهت وزارة الخزانة الأمريكية في 25 أغسطس/ آب الماضي برنامج العقوبات المفروضة على سوريا وأزالتها بالكامل من قانون اللوائح الفيدرالية، ودخل القرار حيّز التنفيذ في 26 من الشهر ذاته.

وجاء هذا التحول تنفيذاً للأمر رقم 14312 الصادر عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يونيو/ حزيران الفائت، الذي أنهى حالة الطوارئ الوطنية المعلنة منذ عام 2004، وألغى الأوامر التنفيذية السابقة المرتبطة بالعقوبات على سوريا.