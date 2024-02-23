مرضى غسيل الكلى يعيشون مأساة "استثنائية" في غزة

يعيش مرضى غسيل الكلى في قطاع غزة معاناة استثنائية في ظل ظروف الحرب على القطاع.

وتتفاقم هذه المأساة مع حالة النزوح الكبيرة وخروج معظم المستشفيات، التي تحتوي على أقسام لغسيل الكلى عن الخدمة في غزة وشمال غزة وخان يونس.

4 ساعات

وقال المُسن محمد أبو سمعان وهو نازح من شمال غزة إلى مدينة رفح: "أعاني من فشل كلوي حاد منذ قرابة 5 سنوات، كنت أقوم على إثرها بعمل غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا بمعدل 4 ساعات للجلسة الواحدة، كانت إلى حد ما تعيد لي نشاطي وتخلصني من السموم المتكدسة في جسمي".

وأضاف لـ"إرم نيوز"، "نزحت أنا وعائلتي من شمال قطاع غزة عقب العملية العسكرية البرية لا سيما حصار المستشفى الإندونيسي وقسم نورة الكعبي لغسيل الكلى، كان القصف شديدًا على حي الصفطاوي الذي أعيش فيه، ما اضطر أولادي إلى نقلنا باتجاه شارع صلاح الدين مشيًا على الأقدام لمسافة 15 كيلو مترًا".