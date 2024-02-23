مرضى غسيل الكلى يعيشون مأساة "استثنائية" في غزة
يعيش مرضى غسيل الكلى في قطاع غزة معاناة استثنائية في ظل ظروف الحرب على القطاع.
وتتفاقم هذه المأساة مع حالة النزوح الكبيرة وخروج معظم المستشفيات، التي تحتوي على أقسام لغسيل الكلى عن الخدمة في غزة وشمال غزة وخان يونس.
4 ساعات
وقال المُسن محمد أبو سمعان وهو نازح من شمال غزة إلى مدينة رفح: "أعاني من فشل كلوي حاد منذ قرابة 5 سنوات، كنت أقوم على إثرها بعمل غسيل الكلى ثلاث مرات أسبوعيًا بمعدل 4 ساعات للجلسة الواحدة، كانت إلى حد ما تعيد لي نشاطي وتخلصني من السموم المتكدسة في جسمي".
وأضاف لـ"إرم نيوز"، "نزحت أنا وعائلتي من شمال قطاع غزة عقب العملية العسكرية البرية لا سيما حصار المستشفى الإندونيسي وقسم نورة الكعبي لغسيل الكلى، كان القصف شديدًا على حي الصفطاوي الذي أعيش فيه، ما اضطر أولادي إلى نقلنا باتجاه شارع صلاح الدين مشيًا على الأقدام لمسافة 15 كيلو مترًا".
وأوضح أبو سمعان "عندما وصلنا إلى مدينة رفح بعد عملية نزوح خطيرة وصعبة، فورًا اصطحبني أبنائي إلى مركز غسيل الكلى في مدينة رفح، حيث كانت حالتي في غاية السوء وأحتاج إلى جلسة غسيل كلى على وجه السرعة".
وبين أنه "بالفعل ذهبنا إلى المركز الطبي لنفاجأ بأن أعداد المرضى بالمئات وحالة ازدحام لا توصف، في ظروف طبية وصحية صعبة جدًا، حيث يضطر المريض للانتظار لأكثر من 10 ساعات حتى يحين دوره في العلاج، وبالفعل انتظرنا قرابة 9 ساعات حتى حان دوري وخضعت لجلسة علاج لم تستمر سوى ساعتين بدل أربع ساعات بسبب عدم وجود أجهزة كافية وازدياد أعداد المرضى بسبب حالات النزوح".
لن أعيش أكثر
ومن جهتها قالت نعمة الشيخ خليل، وهي مريضة فشل كلوي: "لا أعتقد أنني سأعيش أكثر من ذلك في ظل محاصرتي صحيًا من كافة الجوانب، فقدنا بيتنا في مدينة غزة بقصف اسرائيلي إلى جانب متجر كان يعتبر مصدر رزقنا، ونزحنا بلا أي أساسيات للحياة، ونعيش داخل خيمة تفتقد لأدنى عوامل النظافة والصحة".
وبينت لـ"إرم نيوز"، أنه "في مركز غسيل الكلى الوحيد في محافظة رفح التي نزحنا إليها قلصوا لنا جلسات الغسيل إلى جلستين أسبوعيًا بدلًا من أربعة بمعدل ساعتين لكل جلسة بدلًا من أربع ساعات، زادت بسبب ذلك حالتنا سوءًا وأصبحت أعاني من التعب والإرهاق وتكدس السموم والأملاح داخل جسمي".
وأضافت نعمة أنه "لا يوجد هناك موعد محدد للغسيل، وإنما أضطر للانتظار لأكثر من 7 ساعات كل جلسة حتى أستطيع الحصول على جهاز يتناوب عليه العشرات يوميًا دون توقف".
10 أضعاف
وبدوره علّق الدكتور مروان الهمص مدير مستشفى أبو يوسف النجار، الذي يحتوي على مركز غسيل الكلى قائلًا: "استقبل مركز غسيل الكلى في المستشفى بالآونة الأخيرة المئات من مرضى غسيل الكلى من النازحين جرّاء خروج المستشفيات شمال غزة وخان يونس عن الخدمة".
وأوضح لـ"إرم نيوز"، أن الأعداد الكبيرة التي تكدست داخل قسم غسيل الكلى فاق طاقته الاستيعابية بأكثر من 10 أضعاف ما تسبب في تقليص عدد جلسات الغسيل بالإضافة إلى تقليص مدة الجلسة الواحدة، لتنخفض الخدمة العلاجية لأقل من النصف".
وأشار الهمص إلى أن توقف أو تناقص هذه الخدمة تسبب بمضاعفات على المرضى، مثل "تراكم السموم وزيادة الوزن المتمثل بالسوائل، وارتفاع نسبة البوتاسيوم"، مؤكدًا أن "عشرات مرضى الكلى فقدوا حياتهم بسبب توقف هذه الخدمة".
ولفت إلى أن المستشفى يواجه عدة صعوبات بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولد الرئيسي، فضلًا عن نقص المياه والمستهلكات الطبية والأدوية اللازمة.
وذكر تقرير صادر عن وزارة الصحة بغزة أن قطاع غزة يضم نحو 1200 مريض كلى، يعالجون بـ"الديلزة" (غسيل كلى)، من بينهم 700 مريض من مدينة غزة وشمالها، موزعون على مستشفيات الشفاء والإندونيسي، والرنتيسي والقدس بمدينة غزة، وحوالي 500 مريض في جنوب ووسط القطاع.