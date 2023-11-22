وسائل إعلام: بدء تنفيذ صفقة إطلاق سراح الأسرى يوم الخميس

وذكرت تقارير أن تنفيذ الاتفاق يجب أن ينتظر لمدة 24 ساعة لمنح المواطنين الإسرائيليين فرصة مطالبة المحكمة العليا بمنع إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وقال قدورة فارس رئيس هيئة شؤون الأسرى في السلطة الفلسطينية برام الله لرويترز، إن من بين أكثر من 7800 أسير فلسطيني في سجون إسرائيل نحو 85 امرأة و350 قاصرًا. وأضاف أن معظمهم اعتقلوا دون اتهامات أو بسبب حوادث مثل رشق جنود إسرائيليين بالحجارة وليس لشن هجمات مسلحة.

وحتى اليوم، لم تفرج حماس سوى عن أربعة محتجزين فقط وهم الأمريكيتان جوديث رعنا (59 عامًا) وابنتها ناتالي رعنا (17 عامًا) في الـ20 من تشرين الأول/ أكتوبر "لأسباب إنسانية" و الإسرائيليتان نوريت كوبر (79 عامًا) ويوشيفيد ليفشيتز (85 عامًا) في الـ23 من تشرين الأول/ أكتوبر.

سرايا القدس وعملية الـ7 من أكتوبر

وقالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، التي شاركت في هجوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول مع حماس، في وقت متأخر من أمس الثلاثاء إن إسرائيلية كان تم احتجازها في هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر توفيت.

وقالت سرايا القدس على قناتها على تطبيق تيليجرام "سبق وأبدينا استعدادنا إطلاق سراحها لأسباب إنسانية، ولكن مماطلة العدو أدت إلى وفاتها".

وبينما انصب الاهتمام على اتفاق إطلاق سراح المحتجزين، احتدم القتال على الأرض. وقال منير البرش مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة، إن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء المستشفى الإندونيسي في مدينة غزة. وأضاف أن إسرائيل قالت إن مسلحين كانوا ينشطون من المستشفى وهددت بالتحرك ضدهم خلال أربع ساعات.

وأصبحت المستشفيات، بما في ذلك مستشفى الشفاء الأكبر في غزة، غير صالحة للعمل فعليًّا بسبب الصراع ونقص الإمدادات الحيوية، كما تزعم إسرائيل أن حماس تخفي مراكز القيادة العسكرية والمقاتلين داخلها، وهو ادعاء تنفيه حماس والعاملون في المستشفيات.

وقالت إسرائيل أمس الثلاثاء أيضًا إن قواتها طوقت مخيم جباليا للاجئين وهو امتداد حضري مزدحم لمدينة غزة حيث تقاتل حماس القوات المدرعة الإسرائيلية المتوغلة.