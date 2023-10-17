تحذير أممي.. مخزون الغذاء في متاجر غزة سينفد خلال أيام

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الوضع في قطاع غزة يتدهور بشكل متسارع في وقت لم يبق في المتاجر سوى ما يكفي لأربعة أو خمسة أيام من مخزون الغذاء.

وحسب المنظمة التابعة للأمم المتحدة، فإن المخزونات بدأت تنخفض في المستودعات داخل القطاع الفلسطيني المحاصر، "لكن الوضع أكثر خطورة على مستوى المتاجر".

الناطقة باسم البرنامج في الشرق الأوسط عبير عطيفة قالت إن "الوضع في غزة يزداد سوءاً كل دقيقة: الوضع الإنساني، وأيضا وضع الأمن الغذائي".