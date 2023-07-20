السودان.. أسئلة محورية بلا إجابة

وتبعته الحرب الأهلية التي أودت بحياة مليوني سوداني وانتهت شكليًّا، ثم الثورة الشعبية التي خلعت الرئيس عمر البشير.

بعد ذلك بدأت عملية انتقال ديمقراطي مبشرة في السودان؛ لكنها انفراجه لم تدم طويلاً وانحرف المسار ليندلع نزاع على السلطة بين المدنيين والعسكريين، وتعددت الحوادث وكان أكثرها إيلامًا مجزرة القيادة العامة في حزيران/ يونيو 2019.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أطاح المكون العسكري بحكومة عبد الله حمدوك المدنية، بحجة ضعفها وعدم قدرتها على تحقيق الوعود التي قطعتها.

وقطع المجلس العسكري آنذاك وعدًا بالسير نحو حكومة مدنية وتسليم السلطة تمامًا في 2023.

وقد تكون تلك الإطاحة، بداية المشكلة الحقيقية التي يعيشها السودان اليوم، إذ إن المجلس الذي يُدير البلاد يضم قائدين عسكريين كان ظاهرهما متفق؛ لكن الواقع يقول إن وجهات النظر والطموحات حتمًا لا تلتقي.

اختلف الجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة العسكري مع نائبه محمد حمدان دقلو "حمديتي" منذ البداية على الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، وكذلك على مقترح الانتقال إلى حكم مدني، ليتفجر خلافهما صراعًا دمويًّا في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

إن المتعمق في تاريخ الصراعات في السودان يستطيع أن يلاحظ الآتي:

- طول مدة الصراعات السابقة والعجز عن التوصل إلى اتفاقات سلام سريعة.

- فرص تطبيق أي اتفاق على الأرض وإنهاء الصراع تكون ضئيلة.

- تغوّل المؤسسات الأمنية على نظيراتها السياسية، وأخيرًا تضارب المصالح مع الجهات الوسيطة.