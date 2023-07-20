السودان.. أسئلة محورية بلا إجابة
"إلى أين يتجه السودان وما احتمالية حل الصراع وكيف؟"، أسئلة محورية تبقى بلا إجابة حول مصير البلد الذي انهكته الحروب منذ اكتشاف النفط في سبعينيات القرن الماضي.
منذ ذلك الوقت أصبحت البلاد، دائمًا، مسرحًا لشكل من أشكال الصراع، حيث أدى تنافس الأطراف المختلفة سياسيًّا ودينيًّا وعرقيًّا إلى اضطرابات مستمرة، مع فترات هدوء نسبي.
وبلغ الصراع ذروته باندلاع أزمة دارفور في عام 2003، التي ذهب ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل وتسببت بنزوح أكثر من 3.7 مليون شخص من النازحين داخليًّا و800 ألف سوداني آخر كلاجئين في دول مجاورة وفق إحصائيات الأمم المتحدة.
وتبعته الحرب الأهلية التي أودت بحياة مليوني سوداني وانتهت شكليًّا، ثم الثورة الشعبية التي خلعت الرئيس عمر البشير.
بعد ذلك بدأت عملية انتقال ديمقراطي مبشرة في السودان؛ لكنها انفراجه لم تدم طويلاً وانحرف المسار ليندلع نزاع على السلطة بين المدنيين والعسكريين، وتعددت الحوادث وكان أكثرها إيلامًا مجزرة القيادة العامة في حزيران/ يونيو 2019.
وفي تشرين الأول/ أكتوبر 2021، أطاح المكون العسكري بحكومة عبد الله حمدوك المدنية، بحجة ضعفها وعدم قدرتها على تحقيق الوعود التي قطعتها.
وقطع المجلس العسكري آنذاك وعدًا بالسير نحو حكومة مدنية وتسليم السلطة تمامًا في 2023.
وقد تكون تلك الإطاحة، بداية المشكلة الحقيقية التي يعيشها السودان اليوم، إذ إن المجلس الذي يُدير البلاد يضم قائدين عسكريين كان ظاهرهما متفق؛ لكن الواقع يقول إن وجهات النظر والطموحات حتمًا لا تلتقي.
اختلف الجنرال عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة العسكري مع نائبه محمد حمدان دقلو "حمديتي" منذ البداية على الاتجاه الذي تسير فيه البلاد، وكذلك على مقترح الانتقال إلى حكم مدني، ليتفجر خلافهما صراعًا دمويًّا في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.
إن المتعمق في تاريخ الصراعات في السودان يستطيع أن يلاحظ الآتي:
- طول مدة الصراعات السابقة والعجز عن التوصل إلى اتفاقات سلام سريعة.
- فرص تطبيق أي اتفاق على الأرض وإنهاء الصراع تكون ضئيلة.
- تغوّل المؤسسات الأمنية على نظيراتها السياسية، وأخيرًا تضارب المصالح مع الجهات الوسيطة.
لذلك لا بد لأي حل أن يراعي وحدة ومصالح وسيادة السودان أولاً، ثم استثناء أي دولة وسيطة قد يكون لها أجندة خاصة ويعترض عليها السودان، مثل: إثيوبيا، لوجود خلاف حول منطقة الفشقة الحدودية الخصبة تطوَّر إلى نزاع مسلح أواخر 2020.
ثالثا: تجنب أي تدخل عسكري أممي لفرض النظام بالقوة؛ لأن ذلك سيؤجج الأزمة وسيزيد من عدد الضحايا المدنيين.
رابعا: الابتعاد تمامًا عن بعض الطروحات التي تدعو إلى تجريد الجيش من الطائرات والمدفعية؛ لأن هذا الطرح ظاهره جيد، لكن باطنه يهدف إلى تدمير الجيش السوداني وإضعاف السودان نفسه.
ويبدأ الحل باستصدار أمر فوري من مجلس الأمن لوقف فوري لإطلاق النار، تراقب تنفيذه وبشكل صارم الأمم المتحدة وبدعم من الدول العظمى.
يليه الدعوة لعقد مؤتمر وطني يحضره ممثلون عن طرفي الصراع وباقي مكونات المجتمع السوداني السياسية والحزبية لمناقشة الواقع الحالي، وإيجاد تفاهمات تمهد إلى تشكيل مجلس مدني يقود البلاد ضمن مرحلة انتقالية أقصاها 6 أشهر للتحضير لانتخابات ديمقراطية بإشراف أممي تُفرز حكومة مدنية منتخبة تقود البلاد نحو الاستقرار والسلام.
وبعكس ذلك سيتجه السودان إلى صراع قبلي طويل مفتوح يُفني مقدراته ويُهدد سيادته ويجعل أهله عرضة لمزيد من القتل والظلم والنزوح والفقر.