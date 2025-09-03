كاتس يأمر الجيش الإسرائيلي بإعداد "خطة حسم" في الضفة الغربية

أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات في جلسة مغلقة عقدها الأربعاء مع قادة الجيش، بإعداد خطة حاسمة في الضفة الغربية، في حال حدوث سيناريو متطرف في المنطقة.

وقال كاتس، بحسب ما أوردت القناة 14 العبرية، "هدفنا هو الحفاظ على الاستقرار، ولكن إذا انقلبت الآليات ووجّهت الحركة (حماس) والسلطة الفلسطينية أسلحتهما ضدنا، فسنخوض حربًا ستنتهي حسمًا. لن نسمح بانتفاضة أخرى. سيكون ردنا صارمًا ومختلفًا تمامًا، مهما حدث، لن يحدث".

وذكرت القناة العبرية (14) أن المؤسسة الأمنية تُحدد أربعة عوامل قد تؤدي إلى التصعيد، وهي الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتدهور الوضع الاقتصادي، والإلهام من الأحداث الإرهابية، وتزايد الجرائم القومية. في غضون ذلك، بحسب المصدر ذاته، يشعر كبار مسؤولي السلطة الفلسطينية بالقلق.

وأضافت القناة أنه في أعقاب أحداث غزة، تُجرى الاستعدادات لسيناريوهات متطرفة في الضفة الغربية. في هذه الحالة، سيضطر جيش الدفاع الإسرائيلي إلى نشر قوات هائلة لمنع تدهور الوضع، خشية حدوث انقلاب في الأوضاع، قد يؤدي إلى انخراط السلطة الفلسطينية في مواجهة مع إسرائيل.

وصرح مسؤول كبير في الجيش للقناة: "سيكون الجيش الإسرائيلي مستعدًا لجميع السيناريوهات في القيادة المركزية، بما في ذلك السيناريوهات المتطرفة. لقد أثبت انقلاب أكتوبر لنا جميعًا أنه يجب علينا الاستعداد للقدرات وليس فقط للنوايا".

وأضاف: "نحن لا نقترح على أحد اختبار عزم المؤسسة الأمنية على حماية جميع سكان يهودا والسامرة" (التسمية العبرية للضفة الغربية).