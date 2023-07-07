مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية‎

شهدت مناطق شمال الضفة الغربية، فجر الجمعة، مواجهات عنيفة بين الفلسطينين وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، أصيب على إثرها عشرات الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناقات.

واندلعت المواجهات في قرية "قبيا"، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة والوصول إلى منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين، الذي نفذ عملية إطلاق النار الخميس، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنه "تم نقل 3 اصابات بالرصاص الحي في الأطراف والفخذ، و3 إصابات بالغاز، إلى المستشفيات، اصيبوا خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية قبيا غرب رام الله".