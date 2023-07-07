مواجهات عنيفة بين الفلسطينيين والمستوطنين في الضفة الغربية
شهدت مناطق شمال الضفة الغربية، فجر الجمعة، مواجهات عنيفة بين الفلسطينين وقوات الجيش الإسرائيلي والمستوطنين، أصيب على إثرها عشرات الشبان الفلسطينيين بالرصاص الحي والاختناقات.
واندلعت المواجهات في قرية "قبيا"، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة والوصول إلى منزل عائلة الشهيد أحمد ياسين، الذي نفذ عملية إطلاق النار الخميس، وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي وإصابة آخر.
وقال الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان إنه "تم نقل 3 اصابات بالرصاص الحي في الأطراف والفخذ، و3 إصابات بالغاز، إلى المستشفيات، اصيبوا خلال المواجهات مع الجيش الإسرائيلي في قرية قبيا غرب رام الله".
واندلعت مواجهات عند مفرق "عين البيضاء" في طوباس شمال الضفة الغربية، عقب تصدي الأهالي للمستوطنين، الذبن حاولوا الوصول لممتلكات المواطنين في القرية.
وشهدت بلدة "دير استيا" غرب "سلفيت" مواجهات مماثلة بعد أن تصدى أهالي البلدة لمحاولة اقتحام من قبل جماعات المستوطنين.
وأفاد شهود عيان بأن مستوطنين هاجموا بحماية من القوات الإسرائيلية، مركبة إسعاف فلسطينية، وحاولوا منعها من الوصول إلى منطقة المواجهات لعلاج حالات الاختناق.
وهاجم المستوطنون مركبات المواطنين الفلسطينيين بالحجارة والعصي، وأصيب مواطن خلال هجوم المستوطنين في بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وشهدت بلدة العيسوية شرقي القدس مواجهات عنيفة استمرت حتى ساعة متأخرة من اليوم، بعد اقتحام الجيش الإسرائيلي للبلدة بهدف اعتقال شبان من البلدة.
وتشهد مناطق شمال الضفة الغربية توترا متصاعدا بين الفلسطينيين والمستوطنين الإسرائيلين، وازدادت حدة المواجهات منذ تولي حكومة الإئتلاف اليميني برئاسة بنيامين نتنياهو زمام السلطة في إسرائيل.